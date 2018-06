TEST: Zdolávejte vrcholy s horskou novinkou Salewa Lite Train

Horám stále ještě vládnou klasičtí turisté, ale na paty jim šlapou trailoví běžci, paraglidisté nebo vyznavači horolezectví. Většina lidí se pak odmítá specializovat pouze na jednu disciplínu a během pobytu na horách se snaží vystřídat co možná největší počet sportů. Jenže co si v takovém případě obout? Problém by mohl vyřešit nový koncept vybavení na trénink v horách od značky Salewa, německé klasiky s orlem ve znaku.

Mountain Training, jak Salewa svou novou řadu pojmenovává, pod sebou zahrnuje celou řadu produktů od batohů přes oblečení až po obuv. Nás bude nejvíc zajímat novinka na poli sportovní obuvi, lehká tréninková bota do terénu s přiléhavým názvem Salewa Lite Train.



Na úvod je potřeba překonat lehkou schizofrenii celého mountain trainingového konceptu. V ideálním případě by si tyto boty měly vzít to nejlepší z klasické turistiky i běhu a tyto vlastnosti spojit v jeden funkční celek.

Salewa Lite Train Lehká tréninková bota do hor hmotnost: 260 g drop: 6 mm cena: 3 799 korun Klady: univerzální použití na chůzi i běh v horách

odolná a stabilní konstrukce

vysoká ochrana chodidla při nízké hmotnosti

perfektní záběr na různých typech povrchů Zápory: otázkou zůstává životnost dvouvrstvého svršku

Osobně bych z turistických bot vybral vysokou odolnost a spolehlivou ochranu a zkombinoval ji s lehkostí, vzdušností a ohebností běžeckých bot. Pojďme se podívat, jak se Salewě povedlo tento nelehký úkol splnit.



Lite Train na první pohled připomíná klasickou běžeckou botu, ale podrobnější prozkoumání odhalí hned několik prvků, jimiž se boty od klasických trailovek přece jen odlišují.



Za zmínku stojí především svršek, na kterém se materiálem nešetřilo a kde tak nechybí množství ochranných prvků jako poctivě pogumovaná špička chránící prsty nebo obsázka spodní hrany sahající až do střední části boty. Nejvíce se však Salewa Lite Train od krosových bot odlišuje dvouvrstvým provedením svršku, jemná svrchní textilie je podlepena ještě jednou, pevnější vrstvou z perforované syntetické kůže.



Tato poměrně unikátní konstrukce zajišťuje při rozumné hmotnosti vynikající pevnost a stabilitu, aniž by bylo chodidlo v botě uzamčené jako v klasické turistické botě. Hned po prvním obutí je sice cítit, že svršek je mírně tužší, než na co jsem z běžeckých bot zvyklý, ale naštěstí se nejedná o nic vážného a tento pocit při zatížení zmizí. Tomu pomáhá i zachování velmi slušné hmotnosti 260 gramů ve velikosti UK8.



Jedinou nevýhodu tak vidím v ostřejších ohybech, které na svršku při ohnutí boty vznikají. Tyto hrany sice nijak nedráždí chodidlo, ale dá se očekávat, že se negativně podepíšou na životnosti lehkého svrchního materiálu. Vnitřní část je naštěstí dostatečně pevná, takže případná prasklina svrchní síťoviny bude pouze kosmetickou vadou a na celkovou funkci boty nebude mít zásadní vliv, čímž ovšem nechci tento případný problém omlouvat.



Od svršku se přesuneme o úroveň dolů přímo k tlumící vrstvě. Ta vypadá na první pohled velmi minimalisticky, ale zároveň poskytuje až překvapivě vysoký komfort a ochranu chodidla. V botách jsem mimo jiné absolvoval několikahodinový trek po slovenských horách s občasnými běžeckými vložkami a ani při delším sbíhání kamenitým korytem jsem neměl nejmenší problém. V tomto směru boty Salewa Lite Train velmi příjemně překvapily, protože tak vysoký komfort při dlouhotrvající aktivitě jsem vzhledem k malé mohutnosti mezipodešve opravdu nečekal.



Svou roli na tom bude mít i agresivní podešev, na které naleznete logo Michelinu, s nímž se dala Salewa od letošního roku dohromady. Inspirace adidasem a jeho spojením s Continentalem je více než zřejmá, ale to nic nemění na tom, že obdobné svazky obvykle plodí velmi dobré výsledky. Jinak tomu není ani u Salewy, která sice není jediná, kdo služby Michelinu v letošní sezóně využívá (podešve s panáčkem Michelinem naleznete mimo jiné i na trailových Mizunech nebo botách značky Under Armour), ale na rozdíl od svých konkurentů se Salewa nebojí zapojit vývojáře z tohoto gumárenského kolosu mnohem intenzivněji a výsledná bota je tak společným dílem obou těchto značek.



Intenzivní integrace gumové podešve do tlumicí vrstvy je podle mě hlavní důvod, proč dosahuje Salewa Lite Train v oblasti protekce chodidla tak kvalitních výsledků i při nízkém profilu s šestimilimetrovým dropem. U turistických bot je ostatně běžné, že se o to, aby vaše chodidla netrpěla nárazy, stará právě guma, ne klasická EVA pěna, která je typická pro běžecké boty.



Kromě solidní ochrany nesmíme zapomínat ani na agresivní a spolehlivý záběr, který Salewa Lite Train poskytuje na mokrých kamenech i rozbahněných stezkách. Aby byla přilnavost k povrchu co možná nejlepší, je použita velmi měkká gumová směs, která bude mít velmi omezenou životnost při pohybu po tvrdém povrchu (silnice a zpevněné cesty), ale vzhledem k tomu, že bota je určená do horského prostředí, by s tím neměl být žádný problém.



Moje jediná výtka je adresována plochým tkaničkám, které jsou příliš krátké, což je umocněno ještě tím, že kvůli samovolnému rozvazování je nutné vždy používat dvojitý uzel.



Ve výsledku je ovšem Salewa Lite Train velice zajímavá bota, která nejvíce projeví svůj potenciál na delších trénincích v horách, kdy část půjdete, část poběžíte a od svých bot očekáváte dobrou výdrž, spolehlivý záběr a ochranu, kterou vám klasické krosovky nemohou nabídnout. Doma bude Salewa Lite Train i na stále oblíbenějších rychlých horských přesunech, ať už jim budete říkat fast packing, speed touring, mountain training nebo některým jiným z množství moderních pojmenování.



Kromě toho se jedná o perfektní volbu na dlouhé horské závody a ultratraily. Rychlíkům a eliťákům sice lépe poslouží klasické trailovky, ale pokud se řadíte mezi běžce, kteří na trati stráví mnohem více času než vítěz a běh velmi často střídáte s chůzí, bude Salewa Lite Train velmi zajímavá alternativa, která poskytne dostatek pohodlí i v pozdějších fázích závodu a umožní vám dostat se do cíle ve větší pohodě.