TEST: Běžecký batoh od Inov-8 je jeden z nejlehčích na trhu

Původní běžecké batohy z řad Race Elite, Pro a Pac nebyly špatné, ale v silné konkurenci neměly na to se výrazně prosadit. Svěží vítr přineslo až vytvoření zcela nového konceptu Race Ultra, kde se kromě bot a oblečení objevila i první běžecká vesta/batoh od Inov-8.



Vývojově tím Inov-8 učinil obrovský krok kupředu. V některých detailech ale jako by se najednou zastavil na místě a nedotáhl je k úplné dokonalosti. To je velká škoda.



Race Ultra Vest se od svých předchůdců výrazně liší materiálově i konstrukčně. Jako první zaujme především velmi nízká váha (273 gramů), která batoh řadí mezi ty nejlehčí na trhu. Celý je tvořen z jemné a dobře prodyšné tkaniny. Chybí jakákoliv výztuha nebo zádový systém, takže není problém Ultra Vestu doslova “zmačkat do kuličky”.



Konstrukce se, jak už název napovídá, podobá spíše vestě než tradičnímu batohu. Celá váha je umístěna na lopatkách a bederní popruh úplně chybí. Na rozdíl od některých konkurenčních modelů (Salomon s-lab, Ultimate Direction...) je velikost univerzální a o upevnění a stažení se starají dva pásy prsní a dva nastavitelné boční popruhy. Samotné popruhy jsou z hodně hrubého materiálu. To sice zaručuje, že se nebudou povolovat, ale zároveň je při běhu prakticky nemožné je přesně dotáhnout.



Samotný úložný prostor má celkový objem 3,5 litru, je rozdělen mezi hlavní zádovou kapsu a dvě kapsy na prsou. Plus je rozšířený o gumičky na uchycení bundy a teleskopických holí. Malý objem batoh předurčuje především k závodním účelům a tréninkovým běhům, kdy s sebou nepotřebujete nést kromě jídla a tekutin příliš mnoho dalších věcí. Určitě se nejedná o přepravní batoh, do kterého by se vešlo například civilní oblečení při běhu do práce.



Hlavní úložný prostor se nedá zapnout, což považuji za poněkud nešťastné řešení. Obzvlášť je-li batoh plný věcí, je vrchní otvor rozevřený a dost jsem se bál, abych z kapsy nic nevytřásl. Rozporuplné jsou i přední kapsy. Díky svému umístění více do boku mohou některým běžcům při zaplnění překážet přirozenému pohybu paží. Toto je ale hodně individuální záležitost a doporučuji batoh předem vyzkoušet.



Inov-8 Race Ultra Vest Hmotnost: 273 g

Objem hydrovaku: 2 l

Objem batohu: 3,5 l

Cena: 3 190 Kč

Klady:

Dvě lahve a hydrovak součást balení



Nízká hmotnost

Poměr cena/výkon Zápory: Úložný prostor nelze zapnout

Provedení termo obalu

Velmi sympatické je osazení batohu už v základu dvěma půllitrovými lahvemi v předních kapsách a dvoulitrovým Hydrapak Shape-shift vakem s termo obalem a izolovanou hadičkou. Díky tomu je poměr cena/výkon u tohoto batohu velice příznivý. Ani tady ale není vše bez kazu. Termo obal má z neznámého důvodu ve spodní části výrazně užší tvar než vak samotný, a ten se tak nedá zasunout až na dno. Mimo to je také vytvořený z hodně hladkého materiálu, což má za následek hopsání nahoru a dolů po zádech, pokud není batoh hodně stažený. Oproti vaku se s lahvemi manipuluje výrazně příjemněji. Plynulé vyndávání i zandávání nečiní za běhu žádný problém a lahve samotné nijak netlačí, náustek se dobře otevírá a hrdlo je dostatečně široké pro snadné doplnění tekutin.



Celkově je Inov-8 především minimalistický batoh vhodný na horské běhy a tréninky, kde s sebou potřebujete pouze dostatek tekutin a lehkou záložní vrstvu oblečení. Na rozdíl od předchozích batohů stejné značky učinil Race Ultra Vest velký krok vpřed a i přes několik nedostatků, které zamrzí, je to batoh, který stojí za zvážení, a zároveň je to výborný odrazový můstek k budoucímu vývoji.



Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.