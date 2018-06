TEST: Vivobarefoot Stealth - bosé boty, které vás budou bavit

Hned od okamžiku, kdy si Vivobarefoot Stealth nazujete, poznáte, že je něco jinak. Tenká podrážka a absence jakéhokoliv tlumení, na rozdíl od minimalistických bot, skutečně navozuje pocit, že chodíte bosky. Chodidla nikde nic nesvírá, netlačí, všude je dostatek prostoru, aby noha mohla pracovat a nic ji přitom neomezovalo. Je to neuvěřitelně pohodlné, chůze v nich je tak odlišná, že to úplně naruší stereotyp celého dne.

Najednou jsem se začal těšit, až zjistím, jaké to je se projít po dlažebních kostkách, rozbitém asfaltu nebo lesní pěšině, na kterou chodím běhat. Cítil jsem teplo, když jsem šel po sluncem rozpáleném asfaltu, a užíval si masáž na popadaných šiškách. Cesta do práce se stala zábavou a chůze přestala být jen prostředkem se někam dostat. Začal jsem si ji užívat.

Je potřeba si zvyknout

Nešlo to ale úplně lehce. Zatímco při běhání se váha mého těla přenášela na přední část chodidla zcela automaticky a přirozeně (tak aby chodidlo mohlo nárazy odpružit), u chůze to bylo obtížnější. Chůze s dlouhým krokem výhradně přes patu je ve mně tak zakódovaná, že jsem si musel dlouho zvykat na trochu jiný styl. V nohách najednou začaly pracovat dlouho ochablé svaly a já si bosou chůzi musel dávkovat opatrně a postupně. Cítil jsem se, jako by přede mnou ležela bonboniéra lahodných cukrovinek a já si každý den nemohl vzít více než jednu.

Vyjmutelná vložka, kterou Stealth obsahují, dokáže přechod na „bosou“ chůzi malinko usnadnit, i když i ona nárazy utlumí jen minimálně. Postupně jsem si však začal zvykat, chodidla a lýtka znatelně zesílila a nohy začaly pracovat zcela automaticky. Jediné, co mi v těchto botách dělá stále problém, je hodně rychlá chůze. Jakmile natáhnu krok, abych zrychlil, nedá se došlapovat jinak než rovnou na patu, a proto se pro mě stalo mnohem příjemnější přejít do pomalého klusu.

Vypadají skvěle

Kromě toho, že jsou pohodlné a chůze v nich je zábavná, mají ještě jednu příjemnou vlastnost. Skvěle vypadají. Obzvlášť zářivá rungozelená jim ohromně sluší. Nikdy jsem na sobě neměl boty, které by se staly cílem dotazů a rozhovorů tak často jako Vivobarefoot Sealth. Zaujmou na první pohled, jsou velmi nápadné a téměř každému, koho jsem potkal, se líbily.

Snad jedinou nevýhodou světlé barvy je, že se o ně musíte více starat, neboť se snadno ušpiní a je to na nich hned vidět. Naštěstí není tak velký problém boty znovu vyčistit či vyprat (ale né v pračce, tím byste mohli přijít o záruku). Kromě testované barevné varianty jsou Stealth dostupné ještě v černé v kombinaci s modrou, která bude možná vyhovovat více těm, kdo nechtějí být tak nápadní. V dámské variantě je pak k dispozici slušivá růžová a modrozelená.

Zhruba v polovině září bude v rámci kolekce podzim/zima navíc dostupná barva černá, modrá a červená.

Bakterie nemají šanci

Co říká výrobce: vhodné pro: běh, fitness, crossfit podrážka: měkká, 3 mm silná, oděruvzdorná, s patentovanou ochranou proti propíchnutí vnější část boty: síťovina vyztužená laminací zajišťující skvělou prodyšnost a komfort vnitřní část boty: hi-tech podšívka z Dri-Lex® vlákna odvádějícího vlhkost, antibakteriální ochrana Aegis cena: 3 299 Kč

Vrchní část boty je tvořena vyztuženou síťovinou bez jakéhokoliv švu. Vypadá to velmi dobře a především to chodidlům umožňuje volně dýchat. I v těch největších vedrech jsem se cítil příjemně, především v kombinaci s kvalitními tenkými ponožkami. Vnitřní část boty je navíc opatřena antibakteriální ochranou, takže i po dvouměsíčním nošení stále voní jako nové.

Podrážka je silná pouhé 3 milimetry, takže chodidlo je od země oddělené skutečně minimálně. Přesto byla navržena tak, aby poskytovala ochranu proti propíchnutí, a tak se vám nestane, že při šlápnutí na střep budete muset do nemocnice.

Kromě chůze vám samozřejmě nic nebrání s nimi i běhat. Já v nich naběhal zhruba 30 kilometrů v krátkých trasách a cítil jsem se v nich výtečně. Občas to při došlapu na ostrý kamínek i dost výrazně zabolelo, nikdy z toho ale nebylo žádné zranění a bolest po pár krocích sama odezněla.

Cena bot se pohybuje kolem 3 299 korun (barevné varianty z nové kolekce podzim/zima pak budou za 3 189 korun), což není zrovna málo (obzvlášť pokud je srovnáme s chůzí na boso). Na druhou stranu boty splňují přesně to, co jsem od nich očekával. Jsou slušivé, zábavné a i přes obtížnější začátky se v nich cítím neuvěřitelně pohodlně. Jistě to nejsou boty pro každého, pokud se však zajímáte o chůzi či běh na boso a jako mě vás láká zkusit něco jiného, trochu narušit každodenní všednost, pak rozhodně stojí za úvahu.