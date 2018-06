TEST: vytvořena pouze pro ženy, adidas Pureboost X

„Co to máš na nohou za polystyreny?“ Tuhle hlášku jsem od doby, co jsem si pořídila úplně první Boosty, slyšela snad stokrát, především od zarytých zastánců neodpružených bot bez jakékoli výztuhy a podpory při odrazu. Dodnes občas marně vysvětluji, že bílá podešev, složená z jednotlivých slisovaných „buněk“ speciální „nesmrtelné“ umělé hmoty, nefunguje jako boty legendárního Péráka. Cítím jen (pro asfaltového běžce velmi příjemný) měkčí dopad podpořený tím, že část energie z dopadu podešev přetaví do energie odrazové.

Podobný pocit jsem čekala i u novinky Pureboost X. A dočkala jsem se i něčeho navíc. Ale pěkně popořádku. V obchodně mi prodavač doporučil o číslo větší botu, což se ukázalo jako dobrá volba. Rozhodně se této volby při výběru nebojte, jednak vám v zimě dovolí silnější ponožku a jednak zvýší pohodlí při bězích z kopce, nikde netlačí a dovolí špičce chodidla volně pracovat.

Přizpůsobivá klenba drží nohu na místě

Bota seděla od první chvíle jako druhá kůže. Zní to trochu jako klišé, ale v tomto případě to lépe popsat nejde. Příjemně (ale ne přehnaně) měkká podešev, bezešvá svrchní část z přizpůsobivé pleteniny a relativně minimalistické šněrování (které mě na začátku trochu děsilo) se ukázaly jako ideální spojenci. Samozřejmě v kombinaci s přizpůsobivou klenbou boty. Celá svrchní část boty je z jednoho kusu, který zasahuje i pod střední část chodidla, která není připevněná k podešvi.Tvoří tak jakousi ponožku, spojenou s podešví jen v oblasti špičky a paty, která sedí na noze jako ulitá. Zároveň ale není otvor pod chodidlem natolik prostorný, aby působil problémy například v podobě zapadávání kamínků.



Adidas Pureboost X hmotnost: 184 g (velikost 5,5)

drop: 9 mm

cena: 3 299 Kč

klady: pohodlí a prostornost ve špičce



dobrá přilnavost a stabilita

měkký dopad a podpora odrazu

vysoce prodyšný svršek

zápory: nepříliš vhodné pro nerovné povrchy

širší noze nemusí tak dobře sedět



Přizpůsobivé „plovoucí“ klenby (zmíněného otvoru) si na první pohled ani nevšimneme, jen když botou kroutíme v rukách. Po nazutí ale dosedne na podešev a vnímáme její výhody - pevné, ale ne nepříjemné obejmutí nohy botou.



Před první výběhem jsem byla nejistá: Boty bez podpory v oblasti paty, na kterou jsem zvyklá? Boty, které mají pod klenbou chodidla „podivnou díru“? Boty určené speciálně ženám - proč? Pak mi to došlo, to proto, aby nám muži měli zase jednou co závidět: pohodlí, lehkost a hlavně - ten design! Drtivá většina dámských sportovních bot vznikla odvozením z pánské varianty. U modelu Pureboost X šel adidas opačnou cestou. Boty jsou navrženy ve spolupráci se světovými sportovkyněmi a reflektují jejich požadavky i specifika dámské nohy, užší patu a klenbu a širší a delší přední část chodidla. Nohu nesvírají žádnou „umělou“ oporou, ale zároveň ji drží stabilní podrážkou a zmíněnou plovoucí klenbou.



Při prvním standardním pětikilometrovém kolečku po parku mě nezradí ani jednou. Vlastně o nich skoro nevím: Jsou nesmírně lehké, nikde netlačí, ale zároveň skvěle drží na noze. Vnímám jen tlumené dopady, které eliminují onu nepříjemnou stránku tvrdého asfaltu, a pro technologii Boost typické snadnější odrazy. Nemám problémy ani s rovnováhou dopadu. (Při prvním obutí jsem si totiž připadala trochu jako kachna a měla strach, aby se to neprojevilo při běhu.)

Z kopce pohodlně, v mokru bezpečně, do terénu raději ne

Boty mě mile překvapily při běhu z kopce – navzdory velmi měkkému svršku nedocházelo k žádnému posouvání chodidla do špičky a prsty tak nenarážely o svršek. Pomohl i fakt, že jsem zvolila o číslo větší botu, ale stejně tak velkorysé prostorové řešení špičky, kde je místa pro prsty opravdu dostatek. Při cestě opačným směrem, tedy do kopce, jsem ocenila lehký odraz, který mé lopotění o dost usnadnil. Protože však bota postrádá větší oporu, vyžaduje i trochu více práce chodidla při odrazu. Díky přizpůsobivé klenbě a pružnému úpletu ale pěkně drží na noze a nedochází k žádnému tření v oblasti paty.

Jediné, co nové Pureboosty úplně nezvládají, je běh po terénu. Odpružení i tenká, „děravá“ běžecká podrážka jsou stvořené pro pevné povrchy. Nicméně každý větší kamínek v těchto botách pocítíte a na nejedné nerovnosti trošku ztratíte stabilitu. Naopak na asfaltové cestě nebo třeba na běžeckém oválu vás přizpůsobivá podrážka „podrží“ jako kvalitní pneumatiky. Nemá problém s kluzkým povrchem po dešti, a to ani na kvádrech z leštěné žuly pod letenským kyvadlem. (Kdo zná, pochopí.)

Bota nejen na kratší kondiční výběhy

Co se týče delších běhů, není na ně adidas Pureboost X prý úplně stavěná. Je spíš prý na takové to holčičí fitness pobíhání. Myslím si, že to není úplně pravda – deset i patnáct kilometrů v pohodovém tempu 5:40 až 6:00 zvládly bez problému a dovolím si tvrdit, že by jim nedělaly problém ani delší štreky městských (půl)maratonů, jelikož pohodlí boty se se vzdáleností nijak nesnižuje.



K tomuto tématu musím vypíchnout ještě jeden individuální poznatek: Už půl roku řeším problém s bolestí chodidla při delších bězích, takže je pravidelně protahuji a své výběhy omezuji na 5 až 7 kilometrů a prodlužuji jen velmi pozvolna. O to víc mě překvapilo, že se při dlouhém běhu v nových Pureboostech dostavil jen slabý tlak, a to až v závěrečných kilometrech.

Design: pro konzervativní sportovkyně i módní maniaky

Na závěr pár slov k designu. Boty jsou určeny běžkyním, které nechtějí jen dobře běhat, ale také dobře vypadat. Adidas toto kritérium splnil na jedničku. Boty dostaneme ve dvou základních provedeních: celkem nudné černé pro „konzervy“ a pro odvážnější v červeno-modré kombinaci, která se po bližším ohledání ukázala jako tmavá sytě růžová s tmavě fialovou. „Batikované“ tkaničky ve stejné barevné kombinaci celý dojem příjemně umocňují. Z bot čiší nenásilná ženskost, ale zároveň říkají: „Jsem sportovkyně a myslím to vážně.“

Když jsem o botách hledala další informace na internetu, narazila jsem na blog Stylish Coffee, kde bych zmínku o sportovních botách úplně nečekala. Ale byla tam a s ní fotografie dalších modelů, na které se v obchodech zjevně můžeme těšit: geometrické, batikované a květinové vzory v zajímavých barevných kombinacích mě nadchly tak, že novým botám nejspíš brzy pořídím ještě jedny – veselejší a ženštější – sestřičky. Takové boty vám pak budou slušet nejen při běhu, ale klidně i jako výstřelek k elegantnějšímu outfitu třeba při chození po obchodech. Vždyť to je vlastně taky vytrvalostní sport.