TEST: v adidas Energy Boost 2 chcete běžet, dokud nepadnete

Svoje první boosty jsem si pořídila před osmnácti měsíci proti svému odhodlání je doma nemít, protože se o nich všude mluví a mají je všichni. Nejsem přece tuctová. Jenže ony byly skutečně skvělé. Před dvanácti měsíci jsem na své již milované boosty napsala svoji vůbec první recenzi bot na Rungo. Nyní, kdy mají nalítáno tisíc kilometrů, nastal čas pořídit nové, boosty nové řady adidas Energy Boost 2.

Novinkou je svršek

Na prvních boostech jsem si zamilovala revoluční elastický svršek techfit, u kterého není šance, že by vás něco tlačilo či dřelo. Ten zůstal u nového modelu zachovaný, místy se však změnila jeho struktura, oblast nártu je vzdušnější než dříve, což svědčí hlavně běhání v létě, kdy je silniční bota nejvíce využívána. Čekala jsem, že do větších ok meshe se budou chytat nečistoty, ale nestalo se tak ani v terénu, paráda.

Přibyla také ochrana špice v podobě odvětrané gumy aplikované na svršku, pokračující bokem přes nárt, kde plní spíše zpevňující funkci. Té však nejvíc pomáhá plastová mřížka vyvedená od paty k boku nártu, kde je zakončena oky na tkaničky. Šněrováním tak plastové ukotvení nohy nastavíte podle svého pocitu, což v mírném terénu ihned oceníte.

Podrážka vás podrží

U podrážky adiwear se oproti předchozímu modelu nezměnilo nic, není však co vymýšlet. Boty na asfaltu drží jak přibité, a to i v dešti, snad kromě kombinace naháňky zajíce, deště a kopce, kdy sáhněte raději po tretrách, zde malinko podkluzují. V ostatních případech zůstaňte u boostů, budete opravdu spokojeni, a to i na šotolině. V případě tréninku v interiéru nezanechává podešev černé stopy.

Bačkůrky na dlouhé výlety

Tlumení a odezva boty při běhu na asfaltu je to, proč mě Energy Boosty tak oslovily. Jsou měkké, navíc v kombinaci s techfitem pohodlné. Přijít z práce a nazout tyto boty na běhání bych přirovnala k pocitu, vrátit se z celodenní lyžovačky a vyměnit lyžařské boty za bačkory. Uděláte jen "aaaaach" a chce se vám běžet.

adidas Energy Boost 2 objemová silniční obuv

dámské i pánské provedení

k dostání v mnoha barevných kombinacích

rozdíl pata špička: 10 mm

cena: od 2700 korun

Odezva boty je přitom velmi dobrá a parádně se odvaluje přes špičku. Na to, že jsou to objemovky a mají nastláno pod chodidlem, jsou lehké a mají dobrý švih. Využívám je tedy nejraději na dlouhé, ale i svižnější běhy na tvrdém podkladu. Hobíkům je doporučím i na silniční závody.

Takto tlumené boty nejsou do terénu příliš vhodné. Do lesa na jehličí a těžšího terénu je kvůli stabilitě neberte. Nebojte se však střídání asfaltu se šotolinou, díky zpevňující mřížce najdete stabilitu v lehkých nerovnostech a na relativně tvrdé šotolině se budete stále cítit jako v bačkůrkách.

Přes elastičnost svršku je kopyto adidasek obecně užší, takže je pravděpodobné, že neosloví běžce se širokou nohou. Boty je třeba si vyzkoušet.

V jakém typu obuvi běháte častěji?