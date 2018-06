TERIBEAR rozhýbal Prahu a získal na charitu téměř čtyři miliony

Sunset párty na Letné. Jako předešlých devět dní se k večeru protrhaly mraky a nad Pražským hradem se ukázalo krásné přírodní divadlo barevného západu slunce. Je mi líto, že tahle akce končí. Zvykla jsem si sem každý den zajít, pozdravit známé na okruhu a dát si svých šest koleček. Brala bych, kdyby to tak bylo každý den, celý rok. A sledovat kromě měnícího se nebe osobní výzvy i soukromé boje, ve kterých je jediným cílem jejich účastníků „mít o kolečko navíc“. Nekončící běžecký happening je ideální výmluvou pro běhoholika, který si potřebuje v šest ráno šlehnout svoji dávku. Protože je to na charitu, nemusí si přitom připadat nepatřičně. A při volnosti běhu si užít i to, že na rozdíl od těch, kterým tady pomáháme, se máme kam po výběhu vrátit. Do teplé vany, teplé postele a k někomu, koho máme rádi a kdo má rád nás.

Svým běháním jsme podpořili deset silných lidských příběhů a okruhů pomoci, kterým se Nadace Terezy Maxové věnuje. Pomohli jsme mladé mamince Mirce, která do mateřství spadla tak trochu moc po hlavě, poprat se s okolnostmi a jejímu dítěti zajistit hezké dětství. Podpořili jsme rodinu pana D., která kvůli požáru domu přišla o všechno, ale přesto chce dál své děti vychovávat v jistotě domova. Podpořili jsme také Zdeňku, která se po dočasném pobytu v azylovém domě se svými dvěma dětmi staví na vlastní nohy. Některé naše kilometry podpořily snažení Renaty, úžasné ženské, která si k sobě domů z dětského domova vzala sedm malých dětí svého bratra. Podpořili jsme další vzdělávání Veroniky, chytré holky z domova, co to chce dotáhnout minimálně na bakaláře. Běhali jsme pro Martinu a terapeutický program, který dětem z domovů ukazuje, jak velkou mají jako lidé cenu, a zabraňuje jim vstoupit do života se šrámy na srdci. Podpořili jsme i Karla, který vyšel z dětského domova a potřebuje jen trošku pomoci, než si vydělá na tržní nájem v Praze. Čistě anonymně jsme podpořili projekty na rozvoj pěstounské péče a krizového centra pro týrané a zneužívané děti. A pokud jsme se neuměli rozhodnout, přispěli jsme rovným dílem svých kilometrů na všechny tyto dobré skutky a pomohli napsat další, tentokrát šťastnou, kapitolu spousty lidských životů.

Kdo je TERIBEAR Teribear je méďa hrdina a symbol pomoci dětem. Jeho jméno je slovní hříčkou anglického slova teddy bear, plyšový medvídek, a jména Terezy Maxové. Zakoupením plyšáka Teribear nebo dalších hezkých věcí s jeho logem bezprostředně pomůžete znevýhodněným dětem, přispějete ke snížení počtu dětí v ústavní péči a podpoříte jejich návrat domů.

Do celé akce, jejíž generálním mediálním partnerem byla mediální skupina MAFRA, se zaregistrovalo celkem 4 234 běžců, z toho 1 294 mužů, 2 341 žen a 599 dětí do 14 let. Absolutním vítězem se stal Štefan Krč s neuvěřitelnými 555,72 kilometry, nejlepší ženou se stala Veronika Krupová s 258,2 kilometry a mezi dětmi do 14 let zvítězil Marek Nachtmann, který naběhal 126,72 kilometrů.

Rozdalo se skoro pět set litrů domácí limonády vytvořené z pravé pražské kohoutkové a tři sta plyšových veverek jednoho ze sponzorů akce. A především celkem se naběhalo 60 287,04 kilometrů a vybralo 3 844 922,40 Kč!

Díky vám všem, kteří jste přišli, přiběhli, kroužili a pomohli!