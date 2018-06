Tereza Maxová rozhýbe Prahu. Na Letné se bude běhat s její nadací

Přijďte si užít RUNGO.cz běžecké tréninky Pokud neradi kroužíte po okruhu sami, každý den v 19:00 hodin na vás bude čekat běžecký trénink vedený vynikajícími českými běžci. Stačí se předem registrovat, počet míst je z důvodu zachování kvality vašeho tréninku omezen na padesát míst. Tréninky budou zaměřeny na rozvoj základních běžeckých dovedností (abeceda, styl, protažení). A kdo vám předá něco ze svých bohatých sportovních zkušeností? NA TRÉNINKY SE PŘIHLASTE ZDE!!! POUZE PRO 50 LIDÍ!!! Ondřej Fejfar je reprezentant České republiky v běhu. Má za sebou bohatou minulost a mnoho úspěchů v závodech na dráze i na silnici, ale nejvíce miluje běh v horách. Letos se stal českým vicemistrem v půlmaratonu časem 1:07:13. Nyní se připravuje na jeden z nejtěžších běhů do vrchu na světě, na slavný závod Dolomitenmann a na podzimní mistrovství světa v běhu do vrchu ve Walesu.

Petr Soukup je fyzioterapeut a kondiční trenér specializující se na přípravu běžců a triatletů. Jak fyzioterapii, tak trenérství vystudoval na UK FTVS. Tato kombinace dvou oborů mu pomáhá co nejvíce zefektizovat pohyb s důrazem na správnou techniku a potěšení z pohybu. V triatlonu získal dvakrát titul mistra Evropy, jednou byl vícemistrem světa a několikrát vyhrál Mistrovství ČR v duatlonu, silničním a terénním triatlonu. Z vlastní zkušenosti proto ví, že sport bolí a dobrému výsledku se musí něco obětovat. Rád pracuje s lidmi, kteří vědí, co chtějí, a jsou ochotni na sobě pracovat, ať jsou to reprezentanti, výkonnostní sportovci nebo začátečníci. Jeho sportovním cílem je z minimálních tréninkových dávek podat při závodě maximum. Sport je pro něj zábavou a místem seberealizace a běh konkrétně rychlejší variantou chůze. Nemá mnoha času, takže raději běhá. Ondřej Fejfar a Petr Soukup se postarají o atletické tréninky.