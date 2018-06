Teribear hýbe Prahou: Přijďte si užít dobročinnou běžeckou párty

Rozhovor s Terezou Maxovou Zkusíte si v rámci dne Teribear ujít či uběhnout také jeden okruh? A jakému z deseti témat byste výtěžek za něj věnovala? Určitě to mám v plánu, jen to spíš pojmu formou rychlé chůze. Ještě uvidím. Co se týče směru pomoci - znám je všechny, včetně příběhů a tak vím, že každý si zaslouží pomoc. Proto bych si vybrala č. 11 – bez preference, která rovnoměrně pomůže všem. Vaše nadace pomáhá dětem od roku 1997. Víte, kolika dětem a lidem už jste od té doby zpříjemnila a zlepšila život? Za tu dobu jsou to tisíce. Mnohdy pomáháme dlouhodobě a opakovaně – např. vysokoškolákům, které doprovázíme po celou délku studia. Máme poměrně široký záběr podpory, který zahrnuje jak pomoc dětem v ohrožených biologických rodinách, tak náhradní rodinnou péči a samozřejmě i ústavní výchovu. Pomáháme konkrétně a snažíme se dát hlas těm na okraji společnosti, které nikdo neslyší. To je pro nás velmi důležité. Za těch bezmála dvacet let už vidíme spoustu pozitivních příkladů, a to je ta největší odměna a motivace. Společně se svou nadací se snažíte, aby děti měly co nejhezčí dětství i přes nepříznivé životní okolnosti. Jaká je Vaše vlastní nejšťastnější vzpomínka z dětství? Když si pročítám příběhy dětí, kterým nadace pomáhá a zavzpomínám na vlastní dětství, cítím silný pocit vděku za láskyplné zázemí a podporu, z níž dodnes čerpám. Jako nejšťastnější chvíle s odstupem vidím všechny ty, které byly naplněné bezstarostností a radostí. A z běžeckého soudku - jaké jsou Vaše vzpomínky na dětmi tolik proklínanou školní patnáctistovku? Není tajemstvím, že mě na sportovní škole drželi proto, že jsem jim zlepšovala studijní průměr. Běh nikdy nebyl mou oblíbenou disciplínou a ten nejhorší běh byl patnáctistovka. To jsem vždy doběhla s jazykem vyplazeným na vestě. Za úspěch jsem považovala, když jsem nebyla poslední. Co byste vzkázala všem běžcům, kteří si nasadí čip a vyrazí na trať? Chtěla bych jim poděkovat za to, že nejsou lhostejní a dovedou pomoci těm, kteří si sami pomoci nemohou. Toho si vážím.