Ultradobrodinec: každý den naběhá na charitu víc než 50 kilometrů

Na okruh Teribear na Letné chodím každé odpoledne. Je to tak nějak uklidňující. Už vím, co a koho potkám, kde budu běhat a co si pak dám za odměnu dobrého. Projdu plání okolo lakrosových tréninků a už na začátku okruhu se zdravím se známými běžci. Přijít sem je jako vrátit se na svůj oblíbený dětský tábor. Chodíme sem totiž kroužit ve stejnou dobu a za těch společně proběhaných pár dní už se dobře známe. Zamávám několika stálicím, které tady denně naběhají dvacet a víc kilometrů, projdu startovní branou a začnu naklusávat první desetikorunu pro opuštěné děti.

Za těch pár dní se tu vytvořil unikátní běžecký ekosystém zahrnující nepřeberný počet běžeckých a chodeckých stylů. Mezi maminkami s kočárky, chodci s knihou, bosoběžci a prvoběžci na firemním teambuildingu kličkují zkušení matadoři, soutěžící v rámci svého tempového tréninku o postavení v tabulce. Mezi jednotlivými kilometry chodím mlsat limonádu do stánku jednoho ze sponzorů akce.



Nejstarší běžkyni prvního dne je dvaaosmdesát a je bývalá gymnastka.

Kdo je TERIBEAR Teribear je méďa hrdina a symbol pomoci dětem. Jeho jméno je slovní hříčkou anglického slova teddy bear, plyšový medvídek, a jména Terezy Maxové. Zakoupením plyšáka Teribear nebo dalších hezkých věcí s jeho logem bezprostředně pomůžete znevýhodněným dětem, přispějete ke snížení počtu dětí v ústavní péči a podpoříte jejich návrat domů.

Ačkoliv se na trase míhají známé obličeje modelek, hereček, zpěvaček nebo fotbalistů blízké Sparty, akce si vytváří vlastní druh celebrit. Stálicí okruhu je Štefan Krč. Pomalým tempem nakrouží každý den přes padesát kilometrů. Všichni běžci už ho znají a volání „Kolik dneska?“ slyší co chvíli. Běh bere s námořnickou rozvahou, ale hned první den se zařadil do kategorie „ultradobrodinec“.

Motivační tabule. Nebuďte másla a dejte ještě kolo.

Tiché boje na okruhu zuří dál. Přece se nenechám předběhnout od té růžové mikiny přede mnou. Kolo měří jen něco málo přes kilometr, takže si po doběhu, napumpovaná endorfiny, dávám ještě jedno. Tentokrát opravdu poslední. Je to jako s posledním pivem. Než z okruhu opravdu odejdu, dám si ta poslední kola ještě tři. A už se těším, až se sem zítra zase vrátím. Kromě spokojenosti z toho, jak na mém kontě narůstají kilometry a peníze na pomoc dětem, mi totiž zdejší běžecká parta nějak přirostla k srdci.

TERIBEAR ANEB PRIMA DEN S MEDVĚDEM Teribear hýbe Prahou Za každý kilometr, který naběháte, nakráčíte nebo natančíte na vytyčeném okruhu na Letné, věnují partneři akce na konto Nadace Terezy Maxové 10 korun. Kde: metronom, Letná, Praha Kdy: 3. až 12. září 2015, kdykoliv během dne i noci Registrace: na místě nebo on-line, zaplatíte 100 korun za čip, se kterým vyběhnete na trať a nakroužíte na ní tolik kilometrů, kolik dobré srdce vaše nebo nesmlouvavé srdce vašeho trenéra žádá. Doprovodný program: Každý den se tu potkáte nejen s dalšími nadšenými běžci, ale také s RUNGO.cz výběhy a vedenými běžeckými tréninky. V pátek 11. září zahraje v rámci Sunset párty skupina April a v sobotu 12. září vás bude bavit DJ a skupina Portless.

A co vám vzkazují ostatním známí i méně známí běžci, kteří už na okruhu krouží?



„Měl jsem jít Jizerskou padesátku, ale nakonec jsem si řekl, že potrénuju na Letné. Až pak mi došlo, že tady můžu naběhat kilometry na charitu.“ Štefan Krč, aktuálně 320 km (stav se mění každým okamžikem)





„Já chodím od včerejška a mám už dvanáctý kolo. I když se mi špatně chodí, mám na to celý den. Prostě podporuju ostatní.“ Tomáš Vlatkovszki, aktuálně 15 km









„Vzkázala bych lidem, aby určitě přišli, něco udělali pro své zdraví, proběhli se krásným parkem a podpořili dobrou věc.“ Barbora Podzimková, po prvních dvou kolech







„Já tady hlavně chodím, patřím k organizátorům. Dělám to především kvůli dětem a maminkám, kterým chci pomoci. A taky kvůli účastníkům. Když vidím jejich úsměvy na tváři, cítím, že když se do toho pustím, budu taky šťastná. A taky mám úsměv od ucha k uchu.“ Natálie Jandáková, aktuálně 100,3 km



„Milí maratonci a ultramaratonci, máte jedinečnou šanci udělat ultraspojení ultraběhu a ultrapomoci a udělat nějaký ultrarekord. Jestli jste fakt tvrďáci, budete tady běhat dokolečka tak dlouho, dokud vás nezapíšou do české knihy rekordů.“ Iva Pazderková, aktuálně 22,4 km

„Vypněte televizi a udělejte něco pro ty, co to potřebují. A taky pro sebe. Prostě se přijďte hýbat. Ve čtvrtek odpoledne si tady dáme s šéfredaktorem RUNGO.cz šestihodinovku.“ Pavel Berushka Klásek, aktuálně 109 km







Tereza Maxová, civilní a krásná, krouží po okruhu a fotí se s ostatními běžci.

„Chtěla bych všem poděkovat za to, že nejsou lhostejní a dovedou pomoci těm, kteří si sami pomoci nemohou. Toho si vážím.“ Tereza Maxová, 9,2 km

Nebuďte másla a přijďte si dát taky kolečko. Na rychlosti a stylu provedení tady opravdu nezáleží. Barbora Topinková, aktuálně 26,4 km.