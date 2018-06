Vyběhejte pro Teribear desetkrát víc. Jen do dnešní půlnoci

Matematika je tedy jednoduchá. Pohneme-li společně ukazatelem kilometrů, tak partneři akce přihodí o to víc. A to je výzva přece. Kam vaše peníze nakonec půjdou si můžete vybrat na místě.

Kdo je TERIBEAR Teribear je méďa hrdina a symbol pomoci dětem. Jeho jméno je slovní hříčkou anglického slova teddy bear, plyšový medvídek, a jména Terezy Maxové. Zakoupením plyšáka Teribear nebo dalších hezkých věcí s jeho logem bezprostředně pomůžete znevýhodněným dětem, přispějete ke snížení počtu dětí v ústavní péči a podpoříte jejich návrat domů.

Každopádně celá akce končí až v sobotu 12. září v 16:00, takže zapojit se můžete do konce týdne. Přijďte třeba ve čtvrtek po obědě a připojte se ke mně a mému kamarádovi v našem šestihodinovém výklusu. Proč sedět doma nebo v hospodě, když můžou vaše nohy udělat radost potřebným. To dává přece smysl. No ne?