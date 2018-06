Flamenkompenzace. Žhavý španělský tanec jako doplněk běhu

Žhavé španělské rytmy vydupávané ve sprinterském tempu nejen zvýší vaši hybnost, podpoří váš hluboký stabilizační systém a naučí vás pracovat s tělem včetně dokonalého ovládnutí malíčku na levé ruce, ale především dovolí vyjádřit vaše emoce a vaši ženskost.

Pokud si totiž stejně jako já připadáte při běžeckém tréninku jako upocená hlávka zelí, při flamencu se v tanečním studiu budete i při té nejvyšší námaze a s dírou na punčoše cítit jako bohyně.

Co jiné flamenco, to jiná žena

Flamenco vzniklo přijetím a přetvořením tradiční lidové španělské hudby Cikány, kteří v 15. století přišli do Andalusie přes Pákistán a Egypt z Indie. Zdomácnělo na jihu Španělska, podívalo se s námořníky do Karibiku i Afriky a obohacené o další prvky a rytmy se zase vrátilo zpět, aby se v 19. století v cafés de cante zformovalo v hudebně-taneční kulturu tvořenou vášnivou skrumáží tance (baile), kytary (guitarra flamenca), zpěvu (cante), tlesků (palmas) a hry na cajón.

Počítají se kroky, doby a dupy (zapateos), pohyby těla jsou absolutně pod kontrolou, ale přesto je nutné zachovat nonšalanci, lehkost a přirozenost pohybu (aire). Podstatou flamenca je totiž umění okamžiku. Zpěvák v letra své písně vypráví prostý, silný a poetický příběh, hudebníci se navzájem výkřiky podporují k hlubšímu prožitku (jaleo) a společně s tanečníkem dosahují stavu pohlcení hudbou (duende).

Flamenco se tančilo na oslavách, v kavárnách i ve veřejných domech a dodnes se jedná o intimní projev, který se nehodí pro koncertní sály a velké arény. Nejlépe si jeho spontánnost vychutnáte v klubu, malém divadle nebo na náměstíčku při fiestě za horké letní noci.

Je to ale jeden z nejtěžších tanců na světě. Tančí se totiž emocemi, tančí se o světě, tančí se v komplikovaných rytmech na tři, čtyři, pět, šest nebo dvanáct dob v šedesáti různých stylech (palos). Na začátku si na čtyři doby zatančíte sexy Tangos, pak přejdete k veselým Alegrías a Bulerías na dvanáct dob, přidáte kastaněty u fiestové Sevillianas, ovládnete umění vějíře při hravé Guajiře a pokud vás někdo vytočí nebo rozesmutní, vytančíte to Seguirillou.

Pro inspiraci Ať si chcete flamenco jen ochutnat formou open class lekce, nebo už jste se zamilovali a rozhodli zapsat se do nějakého kurzu, máte na výběr z několika škol. V Praze zkuste lektorky Lolitu Karpenku (MagiaFlamenca), Petru Šťastnou (Estudio Feliz), Janu Karfusovou (Estralla flamenca), Janu La Chiri Halukovou nebo Elenu Gordonovou (Flamenkeria), v Brně Markétu Poláškovou (Bailadora), v Plzni studio Corro Flamenco a v Ostravě Anetu Suchomelovou (Flamenco son rubias). Pokud žijete v Praze, můžete zažít flamenco při fiestě každou první středu v měsíci v baru Bodega Flamenca nebo v rámci úžasného představení Mujeres v divadle ABC. Pokud nechcete opustit obývák, pusťte si alespoň filmy Carlose Saury Flamenco!, Bodas de Sangre nebo El amor brujo.

Každý z flamencových stylů vyžaduje jinou interpretaci, jiný výraz a každý vám ve vás samé ukáže jiný archetyp ženy. Můžete tančit jako koketní kráska v puntíkovaných šatech s volány, můžete odehrát na kastaněty vlastní příběh zakázané lásky, který byste nevyprávěla ani své nejlepší kamarádce. Flamenco není náročné jen fyzicky, tančíte ho totiž celou svou bytostí.

Překonáte při něm hradbičky své osobní plachosti, zhmotníte své stresy do pohybu a zjistíte, jak erotický umí být jediný pohyb zápěstím. Tanečnice flamenca může mít klidně padesát kilo nadváhy a vyšší než střední věk. I tak pod ní někdy málem chytne podlaha a její nadšené ctitele musí pravidelně rozhánět pořádková policie.

Cit pro dynamiku a koordinace

A co má flamenco společného s během, tedy krom toho, že se ve Španělsku rodí skvělí skyrunneři? Cit pro tempo, dynamický projev a střídání frekvencí. Hravým způsobem si protáhnete celé tělo, uvolníte pánevní a bederní oblast, posílíte svaly trupu, nohou, břicha a zad včetně vnitřního stabilizačního systému.

Tanec obecně naučí každého vnímat své tělo a vědomě s ním pracovat. Zvýší vaše koordinační schopnosti, celkovou obratnost a smysl pro rovnováhu. Dupy při flamencu posílí vaše nárty, povinná taneční rozcvička protáhne zkrácené svaly a uvolní jejich napětí. Pro lehký a koordinovaný projev v jakémkoliv sportu je důležité správné držení těla a k tomu vás flamenco se svým stabilním vznosným postojem spolehlivě donutí.

Flamenco sice zatěžuje dolní končetiny, ale pokud tančíte technicky správně, bolavých následků na svých nohou v kombinaci s během se bát nemusíte. Spousta flamencových tanečníků už umřela rovnou na jevišti, protože dokud žili, tak tančili, a to bez nutnosti výměny kloubů za endoprotézu.

Říká se, že Češky jsou proti jižankám málo vášnivé, ale sami španělští lektoři mi potvrdili, že jen svoje vášně a city schovávají pod pokličkou jako něco nepatřičného. Ale když překonají bariéru stydlivosti a roztančí se, stojí to opravdu za to. Takže to zkuste i vy. Flamenco vás naučí pokoře, trpělivosti a práci s tělem v závratném tempu, což se běžci hodí při objemovém tréninku i sprintu v cílové rovince. Olé!