Takový obyčejný výběh

Běžím bez čelovky, kolem 30 minut, což je sice málo, ale lepší než můj kratší okruh, který má jen 3,7 km. Jsem motivovaný Deanem K. Před časem jsem si tu totiž přečetl článek o ultramaratonci, který mě nadchl. Přečetl jsem si knihu Ultramaratonec, nádhera. Myslet si, že uběhnu to, co zvládl on, tak bych musel ještě trošku sice potrénovat, přesto je to dobrá motivace. A taky jsem využil posekané trávy na břehu řeky Moravy a běžel jsem po ní, trošku mokrá, ale to nevadí. Sice jsem ani neměl Gore - texovou membránu na botách, ale využít krátkou trávu bylo větší pokušení. A hlavně, co z toho plyne, mohl jsem běžet po půdě - po měkkém povrchu.



Mám rád přírodu, vůně a melodie ptačích zpěvů - to vše nacházím při večerním běhu. Mám rád klid a ten nacházím při běhu. Myšlenek plná hlava, při běhu se vše pěkně usazuje a čistí, přichází nové myšlenky. To jsou vše důvody proto, abych i příště vyběhl. Takže dnes pět kilometrů za 29:30 a já jsem za to rád. Mokré boty po běhu nejsou překážkou, když Dean Karnazes může při běhu 100 mil přebíhat řeky. A jeden tip na závěr: nemám rád monotónní běh, tak když je nízká travička a chci aby má kondička rostla, přeběhnu si hráz řeky, hezky nahoru a dolů, ale pozor na kotníky.

Ze začátku pro mě bylo těžké po dni v práci ještě jít běhat, nevím, jak to řeší ostatní, ale práce je nutnost a běh je koníček a oboje je potřeba. Cíl je, abych měl při běhu radost, natrénoval časem třeba na maraton, naučil se disciplíně a posílil imunitu. A o to jsem se chtěl s vámi podělit.