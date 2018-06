Běhání mně nikdy nebavilo. Velmi jasně si vzpomínám na běh 1500 m na čas, který jsem povinně absolvovala v devítce. Hromadně jsme se vydýchávali schovaní za cvičnou hasičskou zdi, abysme pak rádoby svěží doběhli do cíle.

Z toho vyplývá, že jsem se běhání cíleně vyhýbala. Po přestěhování do Prahy jsem se velmi rychle naučila, že autobus, tramvaj či metro jede opravdu každých pár minut a není tedy třeba pospíchat, nebo nedejbože dobíhat, jako za mých školních let, kdy mi domů na vesnici jely tři autobusy za celé odpoledne.

Vzhledem k mé vrozené lenosti a nechuti provozovat jakýkoli sport jsem se samozřejmě dostala do stadia, kdy mi i sebemenší zrychlení dělalo potíže. Sice jsem začala jezdit na kole, ale když jsem vloni otěhotněla, skončilo i to.

A teď? Tři měsíce po porodu mi došlo, že bych asi něco měla se sebou dělat...a tak jsem začala běhat. Z čistě praktického hlediska se to jevilo jako nejlepší řešení, protože vyběhnete, kdykoli dítě dovolí, a když nedovolí, vyběhnete jindy. Nejste vázáni na pravidelné kurzy kdesi ve fitku, nebo jiné podobné instituci. Navíc ráda poslouchám muziku a tak mezi první přípravné práce patřilo složení pořádného playlistu, který mně tak nakopne, že se vždycky dostanu domů a neskonám hned za domem. Na mapě jsem si našla okruh, abych věděla, kolik jsem toho zhruba zvládla a šlo se na to.

První výběh jsem absolvovala 2.9.2014. Jednalo se tedy spíše o chůzi prokládanou občasným hysterickým popoběhnutím, ale celkem jsem to zvládla. Pokud se tedy člověk může chlubit něčím, co zavání 3 kilometry za třicet minut...asi nemůže, ale pro mně to byl celoživotní výkon. Druhý den mně bolely svaly na nohou a mně se to líbilo - znamenalo to, že i ten můj indiánský běh má něco do sebe.

Od té doby běhám, nebo spíš pobíhám, každý druhý den. Dech se pomalu srovnává, každý den uběhnu dál a to je moje největší motivace. To, že doběhnu na jeden zátah dál, k další lampě, k další lavičce...a doufám, že mi to vydrží, že vydrží moje tělo a moje mysl, že to nevzdám, a pak? Pak se třeba příští rok uvidíme na nějakém závodě.