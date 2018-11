Zařaďte do tréninku švihadlo. Zlepšíte tím vytrvalost a posílíte svaly

Přes švihadlo skákali mnozí z nás naposledy někdy na základní škole. To je však velká škoda. Právě tato aktivita může totiž zlepšit vaši vytrvalost a posílit svalové skupiny, které potřebujete při běhu. Přečtěte si, jak zařadit švihadlo do svého tréninku, i to, čím se řídit při jeho výběru



Zvětšit fotografii Švihadlo může zlepšit váš výkon. | foto: Profimedia.cz