Vyrazte ploggovat v rámci Celosvětového úklidového dne

Stejně jako každý rok patří i letos 15. září Celosvětovému úklidovému dnu (World Cleanup Day). Ten se poprvé uskutečnil před deseti lety v Estonsku a od té doby se rozšířil do více než sto padesáti zemí světa, včetně Česka. V rámci této akce se můžete účastnit organizovaných úklidů, které se konají téměř po celé republice, a jejichž mapu najdete zde. Vůbec poprvé se však do Celosvětového úklidového dne u nás zapojí také běžci, a to prostřednictvím tak zvaného plogging.

Plogging je aktivitou, která v sobě snoubí běh a sbírání odpadků. U nás je tento druh sportu sice zatím v plenkách, avšak v zemích severní Evropy se těší velké oblibě. Začít s ploggingem může úplně každý, ať už patříte mezi začátečníky, nebo běžce, kteří mají v nohou už stovky kilometrů. Při aktivitě se navíc nemusíte řídit v podstatě žádnými pravidly. Zatímco pro někoho je při tréninku důležitější sbírání odpadků, jiný zase více běhá a soustředí se jen na větší odpadky. Více o ploggingu se můžete dočíst v nedávném článku, ve kterém naše redaktorka popisuje i svou první zkušenost s touto aktivitou.

Zapojit se můžete i vy

K zapojení do Světového úklidového dne se běžce rozhodla na sociálních sítích vyzvat Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci se společností Coca-Cola, a to projektem s názvem Plogging Česko. „Znečištění planety a oceánů je aktuální problém, se kterým však může něco málo udělat téměř každý. Proto nás velmi mile překvapilo, jak rychle se trend ploggingu pod hlavičkou Plogging Česko šíří. Na World Cleanup Day se po celém Česku chystá ploggovat více než tisícovka lidí,” říká Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Pokud se i vy chystáte vyzkoušet plogging na vlastní kůži, ale stále čekáte na vhodnou příležitost nebo jen chcete udělat něco pro své okolí, není nic jednoduššího, než se v sobotu zapojit do Celosvětového úklidového dne. Svým tréninkem tak můžete prospět nejen svému zdraví, ale i životnímu prostředí, které si bezesporu zaslouží naši pozornost.