Světelná show. ASICS vyrobil nepřehlédnutelnou botu do tmy

Značku ASICS založil v roce 1949 Japonec Kihachiro Onitsuka a vetkl jí do názvu zkratku latinského rčení „Anima Sana in Corpore Sano“, v překladu to znamená „V zdravém těle zdravý duch“.

Chtěl vyrábět boty, které umožní sportovcům, aby dosáhli svých cílů zdravým způsobem.