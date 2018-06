TEST: Suunto 3 Fitness jsou hodinky, které připraví trénink na míru

Pryč je doba, kdy jsme nosili chytré sportovní hodinky pouze při aktivitě a na běžné nošení je odkládali, mimo jiné kvůli jejich velikosti, nižší výdrži baterie nebo designu, nekompatibilnímu s formálním oblečením. Těmto dobám, zdá se, odzvonilo. Výrobci přicházejí s elegantními hodinkami, které padnou i útlé ženské ruce a navíc se nebudou tlouct ani s elegantnějším oblečením.

Zároveň nejsou ochuzeny o funkce, ba co víc, počítají s tím, že je budeme nosit neustále, a jsou tak připraveny přinášet komplexní informace o naší kondici, sledovat, jak na tom jsme, a dokonce našim výkonům přizpůsobovat trénink na míru.

Stylový doplněk (nejen) pro ženy

Předchozí odstavec napovídá, že hodinky Suunto 3 Fitness mají co nabídnout. Odhoďte předsudky o pohledu této finské značky na design. Kdo je zvyklý na jejich sice funkcemi nadupané, ale možná až přehnaně masivní sporttestery, bude překvapen. Hodinky váží pouhých 36 gramů a disponují měkkým silikonovým řemínkem, který výborně drží na ruce a je pohodlný i při těsnějším utažení.

Vzhled hodinek na první pohled cílí spíše na ženy – na výběr je růžový nebo světle zelený pásek nebo kombinace bílého pásku se zlatou lunetou. K mání je však i neutrální, černý model, který bude rozhodně slušet i mužskému zápěstí a který ocení také ženy, kterým by barevné varianty přišly příliš pouťové nebo barevně nekompatibilní s barvami oblečení, které nejčastěji nosí.

Displej bez dotyku může být výhodou

Hodinky nemají dotykový displej. Zpočátku mě to zarazilo, protože dotykový displej má dnes už téměř vše. Trošku retro, říkám si. Hodinky se ovládají tlačítky po stranách, ale velmi intuitivně. V případech, kdy byste s ovládáním mohli váhat, vám na displeji nabídnou decentní šipku, která ukáže na správné tlačítko. I když tento fakt může být pro mnohé nedostatkem, osobně jsem si po pár dnech zvykla. Jako plus beru to, že díky tlačítkům nehrozí spuštění žádné funkce omylem nebo věčně omakaný displej otisky prstů.

Oproti nedávno testovaným hodinkám Fitbit Versa má displej o něco nižší rozlišení. Na druhou stranu je ale třeba pochválit fakt, že nikdy zcela nezhasne, pouze ztmavne. Ručičky nebo čísla hodinek tedy máme neustále na očích, aniž bychom museli šermovat rukou nebo mačkat tlačítko, jak tomu bývá u některých jiných modelů. Na výdrž baterie to však vliv nemá, při neustálém nošení vydrží čtyři až pět dnů. Během cvičení či navigace můžete přepínat mezi světlým a tmavým pozadím.

Velkým plusem je naopak to, že hodinky i aplikace Suunto „mluví“ česky. Zmíněné hodinky Fitbit českou lokalizací nedisponují, což je velká škoda. I když pokyny v angličtině nejsou nijak složité, přečíst si je česky je rozhodně příjemnější.

Adaptivní trénink vás zvedne z gauče

Asi nejzajímavější funkcí hodinek Suunto 3 Fitness je možnost adaptivního tréninku. Jednoduše řečeno, hodinky si uloží do paměti vaše údaje jako věk, hmotnost a podobně a nastavené cíle a sledují vaši každodenní aktivitu i dobu odpočinku. Umějí dokonce, i když jen orientačně, odhadnout hodnotu VO2max (maximální aerobní aktivity). Podle těchto hodnot si dělají obrázek o vaší kondici a možnosti zátěže v reálném čase.

V průběhu dnů a týdnů tak vyhodnocují, kdy je čas na aktivitu o různé intenzitě, kdy je čas na relaxaci, a neustále vám připravují trénink „na míru“ tak, aby se vaše kondice zlepšovala. Přímo na displeji hodinek si pak můžete prohlédnout jednoduchou, ale přehlednou a informačně poměrně nabitou statistiku své aktivity. Je to ideální funkce pro ty, kteří občas trochu zleniví nebo mají hodně práce a zapomínají na cvičení – pobídnutí na zápěstí a motivace v podobě lepší kondice opravdu dokážou člověka zvednout ze židle, a když nic, tak alespoň nachodit denní dávku kroků.

Všechny sporty, na které si vzpomenete

Opomenout rozhodně nelze ani množství sportovních módů, kterými hodinky disponují. Nehodí se jen pro běžce, chodce nebo cyklisty. Chcete surfovat? Máte to mít. Chcete lézt po skalách, plachtit, jezdit na kajaku, lyžovat nebo hrát kriket? I to splní. Hodinky Suunto 3 Fitness mají naprogramované parametry snad pro všechny sporty včetně košíkové nebo dokonce roztleskávání.

Suunto 3 Fitness výhody: atraktivní design

nízká hmotnost

kvalitní tepový senzor Valencell

česká jazyková lokalizace

adaptivní trénink

široká škála sportů

zobrazování notifikací z telefonu nevýhody: chybí dotykový displej

nižší rozlišení displeje



absence GPS Cena: 5 070 korun (barevné verze) a 5 840 korun (luxusnější verze se zlatou lunetou a celočerná verze)

Těžko asi využijeme všechny, nicméně tyto široké možnosti oceníme určitě při halových sportech nebo při jakémkoli cvičení ve fitku. A samozřejmě v bazénu: hodinky jsou vodotěsné do 30 metrů a plavání s nimi můžeme zaznamenávat bez problémů, jen musíme zadat délku bazénu, do kterého se chystáme. Hodinky pak už podle počtu provedených obrátek určí, kolik (kilo)metrů jsme uplavali. Pro přesnější snímání tepové frekvence při plavání je však lepší dokoupit hrudní pás, například třeba Suunto Smart Sensor, neboť při vodních aktivitách nemusí být měření tepové frekvence optickými senzory na zápěstí přesné.

Správně nastavené hodinky vás nezradí i bez GPS

Hodinky nedisponují senzorem GPS. Je to sice trošku škoda, na druhou stranu to v této cenové kategorii ani nečekáme. Trasy s nimi samozřejmě zaznamenávat můžeme, a to propojením hodinek s aplikací v mobilním telefonu. Ta není přecpaná zbytečnými funkcemi, informace zobrazuje dokonale přehledně. Hodí se i pokud nechceme zrovna „listovat“ na displeji hodinek, v aplikaci máme hned na úvodní stránce přehledné informace o aktivitě, relaxaci, spánku i stresových okamžicích a ukládají se sem naše cvičení a trasy.

Aplikace je důležitým činitelem i při kalibraci hodinek. Ta je nutná v případě, že chceme co nejpřesnější měření i bez doprovodu mobilního telefonu. Hodinky kalibrujeme tak, že spustíme aktivitu v aplikaci se zapnutou GPS a hodinky si dají dohromady informace o nachozených krocích, pomocí krokoměru a akcelerometru. Kalibrace je nutná hned na začátku, díky ní jsou pak všechna měření přesnější a je možno provést i odhad zmíněné VO2max.

Příjemné překvapení: kvalitní senzor tepu a měření stresu

Když už jsme u funkcí a senzorů, příjemným zjištěním na závěr je, že hodnoty naměřené snímačem srdečního tepu se velmi blíží těm, které jsem naměřila při současném použití hrudního pásu. Hodnoty se vždy lišily o drobné jednotky nebo byly dokonce shodné. Hodinky Suunto 3 Fitness jsou vybaveny značkovým senzorem španělské značky Valencell, jejíž produkty se využívají i v klinické medicíně.

Nutno možná ještě dodat, že tep hodinky měří lépe, když jsou těsněji utaženy, alespoň při sportu je dobré tento fakt zohlednit. I tak jsou ale pohodlné a při pohybu neškrtí a nikam se neposouvají, protože pásek je velmi poddajný a pružný.