Starý vrásčitý pes a maraton

Šklebil se na 45 let starého může, který hodně běhá, pije hodně vína, má nepravidelnou životosprávou a který zjistil, že váží o 6-8 kg více, než by měl. Často ho bolí levá kyčle, pravé koleno a kotník. Se spaním to také není žádná sláva a o šedinách radši nemluví.

Tento text s Tebou sdílím hlavně proto, že jsem se rozhodl běžet další maraton - jako vždy, ten poslední :-). Neskromně si stále myslím, že bych ho mohl běžet rychleji.   Můj poslední před dvěma lety byl za 3:37.

Existují dva přístupy jak se připravovat a běžet maraton. Buď se člověk rozhodně maraton uběhnout nebo běží na určitý čas.

Můj poslední dokončený maraton jsem běžel bez přípravy. Procházel jsem chaotickým pracovním obdobím. Sice jsem běhal, ale běhání bylo to poslední, na co jsem myslel. Maraton jsem chtěl uběhnout a to bylo vše. Neměl jsem žádný tréninkový plán ani plán na samotný závod. Běžel jsem na náhodu a na pohodu. Po startu jsem se připojil k dvojici známých. Jeden z nich byl kardiolog Honza Pirk. Se zkušenými běžci se běželo parádně, jejich společnost byla obohacující a zábavná. Běželi jsme jako dobře namazané stroje v tempu 5 min/km. Držel jsem se až do 35 kilometru a pak jsem “maratonské zdi” odpadl. Stejně jsem ale zaběhl svůj osobák.

Naopak na loňský maraton v Bruselu jsem připravoval poctivě půl roku. Měl jsem naběhány objemy i tempa, ale celé to zhatila banální příhoda. V říjnu týden před závodem jsem se byl vyklusat a vzal jsem s sebou dceru. V parku na okruhu jsem jí trochu utekl a když jsem na ni zpocený 20 min. čekal, tak jsem prochladl. Za týden jsem stál na startu maratonu s teplotou 37,5. Na trati jsem po první desítce vzdal a běžel jsem se léčit.



Maratonskou pravdou je, že každý maraton je samostatný příběh. Každý Ti o Tobě něco řekne. Každý tě v části mezi 35. až 42. kilometrem, kdy běžíš mezi absolutním vyčerpáním a euforií, trochu změní. Je to bolest, radost a výsada, které Tě může zlomit, ale také Ti otevřít nové možnosti Tvé vlastní existence.



To že jsem se dostal až sem, znamená, že jsem v tom až po uši. Poběžím v květnu v Praze. Mám čas na přípravu a je to jen na mě. Rozkreslil jsem si tréninkový plán. Koupil jsem si váhu - nerad. Koupil jsem si běžecké hodinky - rád. Běhám podle plánu, hlídám si životosprávu a světe div se. Po měsíci mám pocit, že to funguje. Kostky jsou vrženy...