ASICS hledá FrontRunnery, stát se jimi můžete i vy

ASICS Frontrunner je běžecká komunita podporovaná právě značkou ASICS. Jejími členy jsou různorodí běžci, špičkový atleti, obyčejní lidé běhající pro radost či osobnosti se zajímavými příběhy. Své zážitky (nejen) z běhání tito lidé sdílejí veřejně na internetu a sociálních sítích, a mohou se tak stát inspirací či motivací pro každého z nás.

Nyní tato komunita přichází i do České republiky a i vy se do ní můžete zapojit. Šanci má každý, stačí se přihlásit na webových stránkách projektu, prozradit něco o sobě ve speciálním formuláři a pak už jen doufat, že si vás ASICS vybere jako ambasadora své značky. Pokud jste aktivní na sociálních sítích, jste komunikativní, žijete zajímavý život jehož je běh významnou součástí a máte kladný vztah ke značce ASICS, určitě budete mít šanci, i když váš osobní rekord na desítce třeba nestojí ani za řeč.

Být členem ASICS Frontrunner komunity znamená účast na ASICS akcích včetně závodů po celém světě se startovným zdarma, pravidelné zásobení běžeckou kolekcí a obuví ASICS zdarma nebo přístup k celosvětové komunitě a možnost radit se s ASICS experty a profesionály. Budete mít možnost testovat ASICS produkty ještě před jejich uvedením na trh a můžete se stát i součástí jejich marketingové kampaně.

Účast v komunitě by navíc měla být dlouhodobá, třeba i po mnoho let. Tato komunita by se zkrátka měla stát součástí vašeho života. Pokud vás tento projekt zaujal, navštivte webové stránky asicsfrontrunner.asics.com, kde najdete podrobnější informace i možnost se přihlásit.