Staňte se členem hobby týmu Lukáše Bauera právě vy!

15:00

Pokud jsou běžky slovo, se kterým dlouho laškujete, nebo je to sport, ke kterému jste již "přičichli", jsou tyto řádky právě pro vás. Máte kuráž udělat něco, co vám změní život? Máte chuť být součástí něčeho výjimečného, něco se naučit, zkrátka posunout se někam dál pod profesionálním vedením? Tak do toho!



Zvětšit fotografii Majda na běžkách by zásah profesionála opravdu potřebovala | foto: Magdaléna Ondrášová, iDNES.cz

Běžecké lyžování, jak jistě víte, je výborný doplněk k běhání. Zima tu bude, ani se nenadějeme, a tak je na čase začít plánovat. Což nemusí být vždy jen o tom, najít ve sklepě pod haldou zahradních lehátek běžky a utřít z nich prach. Zkuste se stát členem hobby závodního týmu Lukáše Bauera. Zkuste jaké to je, připravovat se systematicky za podpory projektu bezvabezky.cz. Času už nezbývá mnoho a tak se vrhněte na své klávesnice hned a zkuste své štěstí. Třeba sedne právě na vás. Uzavírka přihlášek je 30.10. 2013 a co se přesně po vás chce naleznete právě na stránkách projektu. Přejeme mnoho kuráže a štěstí! Tým Rungo.cz