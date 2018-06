Stanisława Walasiewiczová: olympijská rekordmanka s mužskými orgány

Intersexuálové ve vrcholové atletice O nutnosti testů pohlaví ze začalo ve velkém mluvit po olympiádě v Berlíně roku 1936. Pozornost funkcionářů směřovala ale především k britské oštěpařce Mary Westonové a československé běžkyni Zdeně Koubkové. Noviny psaly, že „kalhoty by jim slušely víc než sukně“. Obě osoby následně podstoupily změnu pohlaví a zbytek svého života prožily jako Mark Weston a Zdeněk Koubek. „Zdenin“ světový rekord na 800 m z roku 1934 byl smazán a Koubek se vydal na osvětové turné po USA, kde vyprávěl o svém osudu. Po návratu do Prahy se oženil a zemřel ve věku 73 let. Nadějná nizozemská sprinterka Foekje Dillema nebyla v roce 1950 přijata do národního ženského týmu proto, že testy pohlaví odmítla. Pozdější testy u ní prokázaly intersexualitu. Oficiální testy pohlaví se ale začaly provádět až později. Prvním oficiálním případem tak byla Ewa Kłobukowská, polská zlatá a bronzová sprinterka z Tokia 1964, které bylo závodění zakázáno a medaile odebrány po testech v roce 1967, ačkoli – jak se později zjistilo – měla vzácnou genetickou mutaci, která za lepší výkony nemohla.

Posledním známým případem je kauza jihoafrické sprinterky Caster Semenyaové, která v roce 2009 podstoupila sérii testů, po kterých jí IAAF dovolila opět startovat na ženských závodech. Závěry testů ale nikdy nebyly zveřejněny, což budí spekulace, že mohla podstoupit hormonální léčbu či operaci, o čemž by mohly svědčit i její (už ne tak hvězdné) cílové časy.