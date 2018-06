Kardiak, kancelářská krysa a 12 nadšenců dalo Srdcervoucí "maraton"

Společná fotka na nultém kilometru. Už teď je skvělá nálada a my naprázdno hrabeme kopýtky. Běží se desátý kilometr a skupinku (Wo)men in black nám barevně oživuje zadní trojka Honza, Jakub a Marek.

Jakub Szabo: Největší důvod proč jsem dorazil na tuhle akci byl Marek. Potkat se s ním a aspoň účastí mu dát najevo to, že to co dělá má smysl. Další důvod byl poznat se s lidmi které potkávám na netu a chvilku s nimi prožít ten úžasný pocit běhu barevnou podzimní krajinou. Jen škoda, že jsme neběželi vic pospolu. Kvůli tomu si sypu popel na hlavu. Kdybych neměl trasu v hodinkách tak by jsme všichni běželi s Markem a netrhalo by se to. Marku, sorry.

Rasťo Živor: Keď som čítal Markův príbeh (ešte na Xmanovi) o tom, ako trénoval na maratón po operácii srdca (spolu s Honzom), ja som akurát ležal po podobnej operácii srdca a mal som depresie. Ty články ma strašne nabudili a rozhodol som sa nevzdať to a postaviť sa na nohy (doslovne) - stále mám ešte túto sériu článkov vo svojich bookmarks . Následne som sledoval projekt Rungo.cz od samého začiatku, držal palce a v momente, keď som mal možnosť si ísť si s Vami zabehnúť a tak sa postaviť vedľa svojich mýtických postáv (Teba a Honzíka) nemohol som inak, len sa prihlásiť a ísť do toho s Vami - a úprimne mi bolo jedno kam. Tento sen bol viac ako splnený a okrem Vás dvoch som stretol tlupu šialencov, s ktorými mi bolo veľmi príjemne a užíval som si celý nádherný deň (a aj to počasie ste mali nejako super zmáknuté - koľko to stálo ? ;-)). Budem veľmi rád, ak budem mať možnosť s Vami opäť vybehnúť, resp. ak sa stretneme na ďalších bežeckých akciách (už teraz mi napadá - čo tak sa spoločne zúčastniť na nejakých akciách, a aj v zahraničí ?). Ešte raz dík moc a teším sa na budúcnosť, na to, čo prinesie.

Ondřej Bubník: Asi by to chtělo pět nějakých vět, který budou mít myšlenku, hloubku a zároveň budou vtipný. No, to dohromady nedám. Já totiž běžel protože se pokaždý nechám ukecat. A čím větší ptákovina, tím snáz. A tohle vypadalo úplně správně praštěně. Dalším důvodem byla zvědavost. Chtěl jsem konečně potkat Marka a tu tlupu kolem něj, díky které běhám teď měsíčně víc než jsem dřív míval za půl roku. A musím říct, že očekávání to nesplnilo, ale překonalo. Bylo to naprosto příjemné, přátelské a pohodové. Všem, kdo to pomohli zorganizovat, i všem účastníkům ještě jednou dík. A příště se rád připojím zase.

Mihal Krahule: Na Srdcervoucí výběh jsem přijel, protože jsem chtěl poznat lidi okolo Rungo.cz naživo. Samozřejmě jsem si chtěl taky pohodově zaběhat, ne zazávodit. Moje očekávání bylo splněno, z běhu a z party lidí kteří se účastnili jsem ještě teď nadšený. Většinou běhám sám, v takovém počtu je to pro mě nová zkušenost. Za sebe můžu říct, že každé podobné akce se velmi rád zůčastním, pokud zdraví a čas dovolí.

Renata Odstrčilíková: Pro tenhle běh jsem se rozhodla týden předem, bez cílené přípravy, jen s tím, že to chci zkusit, co dám tak dám. Vlastně od 17.km byl pro mě každý další krok osobák. Sice jsem se předtím znala jen s pár lidma, ale ten pocit tomu v tu chvíli vůbec neodpovídal. Vzájemná podpora z celé party jen sálala. Všichni jsme pluli na stejné lodi a na té vlně se vezu ještě teď. Jednoznačně to stálo za to!

Radek Čada: Srdcervoucí výběh se nedá popsat v pěti řádcích...každopádně lepší akci jsem nezažil, lidi který jsem měl tam možnost poznat jsou úžasní a celá akce byla neskutečný zážitek. Po sobotní akci má slogan ..běháme srdcem.. pro mě mnohem větší a hlubší význam.

Nikola Havlík: Už od samého začátku jsem se na tuhle akci těšil. Konečně jsem poznal lidi co stáli za zrodem webu Rungo.cz (úžasná komunita lidí pro které je běh hlavně zábava). Celé to nemělo chybu. Super kolektiv, krásná trať a dokonalé počasí. A jestli do toho půjdu příště zase? No jasně!

Petr Brém: Většinou běhám sám někde po lese, přestože jinak jsem veskrze společenský tvor. Takže to byl důvod číslo jedna. Spojit tyhle dvě věci dohromady. S partou fajn lidí vyrazit do lesů a užít si pohodový běh nádhernou barevnou podzimní krajinou. Musím říct, že se sešla opravdu zajímavá skvadra lidí. Ta různorodost charakterů, profesí, generací a přesto všichni moc fajn!

Michal Hrabec: Když jsme četl příběh prvního srdcervoucího běhu, říkal jsem si že to je správná ukázka vůle. Srdcervoucí výběh se pro mě stal něčím, co nikdy nevymažu z paměti stejně, jako nové přátele které jsem při něm získal. Jsem pevně rozhodnutý se účastnit každého dalšího ročníku který příjde, protože i přes svou soutěživost, je pro mně běh s přáteli pro radost mnohem více než dobré umístění nebo vítězství.

Magdaléna Majda Ondrášová: Z pocitu sobotního "výletu" čerpám ještě dnes. Nesu si v sobě zážitky, tváře a pocit spokojenosti. Díky, že jste našli odvahu a mohli jsme tvořit a sdílet atmosféru společně. Díky Michalovi za to, že nám smíchem odháněl divočáky, Jakubovi za signalizování cesty šploucháním, Petrovi za hec dát maratonskou vzdálenost, Rasťovi za lekci rychloslovenštiny, Mihalovi za kuráž, kterou mě inspiroval, Radkovi za klukovský úsměv, Nikolovi za teorii plavání, Ondrovi, že mou ukecanost nepovažuje za handicap, cyklistům Hance a Filipovi za podporu a zdokumentování běhu, Renatě za podporu Marka a Markovi za to, že vymyslel Rungo.cz.



Jan Kužník

Bylo to jako poprvé. Stejně krásné, ale tentokrát zcela bez přípravy. Pracovní výprava do Ruska (chystám dobrodružný článek na Technet.cz) a na ní navazující „lehká“ týdenní úplavice mi jakýkoliv trénink znemožnily. Takže už na startu jsem si připadal jako těsně před cílem. To jest - dost unavený. Jenže ono běžet ve skupině je něco jiného než běžet sám. Je to lepší než sníst všechny ty energetický tyčinky. Nechci, aby to vyznělo příliš oslavně nebo fatalisticky, ale nebýt Michala, Majdy, Filipa, Petra, Marka a vůbec všech, nedoběhl bych tentokrát ani do Tehova (což je kousek). Bylo to skvělé!

Marek Odstrčilík: Já toho už nemám moc co napsat, všechno řekli ostatní. Snad jen díky, jsem šťastný. Ale tímhle to rozhodně nekončí.