Hledáte běžeckého partnera? Poradíme vám, jak na to

I tohle se může stát: Na posledním závodě jsem se zakoukal do dvou pevně vysportovaných zadečků... totiž slečen, co mě předběhly na 3. a 4. kilometru. Podle Werichova citátu, že "Když už člověk jednou kouká, tak se má koukat, aby koukal, a ne nekoukal, to koukáš co?" jsem ušetřil síly a nechal se vést. Protože předběhnout je můžu kdykoli, no ne? Na 8. kilometru jsem dohnal první ze slečen, protože jestli moje ego něco deptá víc, než když mi nějaká holka čučí na zadek, funí na záda a neustále se mě snaží předběhnout, je to, když se mi nedaří předběhnout ji. A jak tak běžíme vedle sebe, vedeme rozhovor ve stylu: "Už nemůžu." "Já taky ne, včera jsem pařil do noci." "Já taky, proto nemůžu." No jiskra úplně přeskočila a tak jsme se rozhodli doběhnout i druhou slečnu. Povzbuzen návalem neurčitého koktejlu hormonů a něčím, co jsem ve skrytu své jak lilie křišťálově čisté duše považoval za běžeckou nabídku k švédské trojce, jsem zabral a druhou krasavici dohnal 500 metrů před cílem a předběhl s náskokem asi 2 metry, abych si ji omrknul z druhé strany. Což pořadatelé ocenili natolik, že nám oběma zapsali stejný čas, i když ji ve statistikách umístili přede mě navzdory fotce z cílové rovinky. V cíli pak slečna objala manžela a dítě v kočárku, druhá slečna o minutku později padla vyčerpaná do náruče příteli. Já padl do náruče pivu. Petr E.