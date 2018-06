Sprinterka Allyson Felix v Riu zažila, jak chutná opravdová smůla

Rio jsou v podání Allyson Felix už čtvrté olympijské hry. Účast na třech předchozích jí vynesla celkem šest medailí (pět zlatých a jednu stříbrnou), k nimž musíme připočítat ještě dalších čtrnáct cenných kovů ze světových šampionátů (úctyhodnou sbírku tvoří devět zlatých, tři stříbrné a jedna bronzová medaile).

Běžkyně, která změnila program her

V současnosti je Allyson úřadující šampionkou v běhu na 400 metrů a zároveň by ráda obhájila zlato na dvoustovce, které získala před čtyřmi lety na hrách v Londýně. Rio se tak v jejím podání mělo nést ve znamení pokusu o dvojí vítězství. Aby vůbec měla šanci, byl kvůli ní dokonce pozměněn samotný program atletických disciplín.



Pokud by vše šlo podle plánu, stala by se třicetiletá Američanka první ženou, které by se něco takového podařilo. Zároveň by se Allyson postavila po bok Usaina Bolta, Michaela Phelpse nebo Emila Zátopka. Ti všichni (a pár dalších fenomenálních sportovců) se totiž zapsali do historie, když dokázali v rámci jedné olympiády zvítězit hned v několika disciplínách, které se od sebe často výrazně odlišovaly.



Velkolepý pokus se však nakonec přece jen nekonal, když Felix nedokázala těsně postoupit z americké kvalifikace. Zaostala totiž o pouhou jednu setinu vteřiny a obsadila nepopulární čtvrtou příčku.

Odlišné disciplíny

Ani čtyřstovka s dvoustovkou nepatří mezi podobné disciplíny. Zatímco při běhu na dvě stě metrů rozhoduje maximální rychlost a rychlá akcelerace na startu, je čtyřstovka spíše taktickým sprintem, při kterém musíte vědět, kdy zvolnit a kdy naopak zabrat a vyrazit kupředu.

Rozdíly bychom nalezli i v samotné tréninkové přípravě, ta největší překážka pro úspěšné absolvování obou disciplín však často leží v hlavách atletů. Na té nejvyšší úrovni totiž rozhodují i ty nejmenší detaily a málokterý z běžců je schopný dostatečné koncentrace a perfektního přepínání mezi oběma závodními režimy.



Maximální soustředění

V těch několika chvílích těsně před startem, když kamera přejíždí z obličeje jedné závodnice na další, je ve výrazu Allyson Felixové vidět taková míra soustředění, že ji doslova přenáší do jejího vlastního světa. Přítomnost kamery jí sice na tváři vykouzlí nepatrný úsměv a způsobí bezděčné pokynutí paží, ale v jejích očích je vidět, že v tomto okamžiku už Allyson běží svůj vlastní závod, odráží se od bloků, pomalu se zvedá a krok po kroku se blíží k cíli.

Ještě před samotným startem je potřeba naprosto přesně promyslet i ty nejdrobnější detaily v technice, které znamenají rozdíl mezi prvním a druhým místem. Mezi vítězstvím a porážkou. Jakmile se obličej Allyson Felixové objeví na velkoplošné obrazovce, může její výraz studovat i její bratr Wes, který sedí v publiku. Ten tvrdí, že je schopný dokonale poznat, v jakém je jeho sestra rozpoložení a jaký výsledek toho dne zaběhne. Svraštění vrásky mezi obočím, zatnutí čelisti nebo tvar rtů. To vše jsou indicie, podle kterých Wes rozpozná - a podle svých slov se ještě nezmýlil - zda to tentokrát bude rychlý den, během něhož se vyhrávají cenné kovy a světové rekordy se musejí třást.

Trénink plný překvapení

Kromě maximální koncentrace jsou samozřejmě potřeba i dlouhé roky dřiny a tvrdého tréninku. Ten je v případě americké sprinterky velmi specifický tím, že nikdy dopředu neví, co ji při tréninku čeká. Její trenér se totiž snaží vyladit nejen její fyzickou kondici, ale zároveň i její psychickou odolnost.

Její tréninkový stadion může být stále stejný, trenér je stále stejný, startovní čára je stále stejná. A najednou se věci změní. Těsně před startem nutí trenér Allyson změnit dráhu. A pak znovu a znovu. „Pořád se mě snaží poplést,“ říká běžkyně. Kromě nečekaných změn v průběhu tréninku se musí Allysina hlava vypořádat i s tím, že motiv tréninku se dozví vždy až na startovní čáře. „Nikdy mi neříká, jak dlouhý nebo těžký trénink bude, protože jinak už bych byla předem psychicky poražená,“ dodává ke svým netypickým tréninkovým metodám.

Strach jako pomocník

Největším hnacím motorem, který žene tuto sympatickou Američanku vpřed, je bolest. Stehna mohou křičet únavou a chodidla mohou být plná puchýřů, ale Allyson bude vždycky vědět, že největší bolest způsobí porážka. A že při každém momentu, kdy se bude chtít zastavit a odpočinout si, se její konkurence zase o kousek přiblíží.



Smolný průběh her

Neuvěřitelná smůla v průběhu kvalifikace však očividně nestačila a Allyson si v letošní sezóně vybírá nepříznivé okamžiky za celou svou sportovní kariéru. Na neúspěšné kvalifikaci by se přece jen dala najít alespoň malá útěcha. Felixová totiž mohla pošetřit síly a naplno se soustředit na čtyřstovku, do které nastupovala jako úřadující mistryně světa.

V rozběhu i v semifinále šlo ještě všechno podle plánu a Allyson hladce postoupila až do finále, ve kterém patřila mezi horké favoritky. Největší konkurenci na startovní čáře měla v podobě Shaunae Millerové. Ta ve svých dvaadvaceti letech patří do nastupující mladé generace, a i když na svém kontě nemá ani zdaleka takovou sbírku medailí jako Allyson, v letošní sezóně dokázala zaběhnout vynikající výsledky.

Ženské finále v běhu na 400 metrů přineslo podle očekávání velmi napínavý souboj až do posledních chvil. Shaunae a Allyson si navzájem nedarovaly ani metr a do cíle dobíhaly bok po boku, když vtom sotva pár metrů před cílem Shaunae zavrávorala a nepříliš elegantním způsobem spadla do cíle. Tento očividně nechtěný pád, který by o pouhou vteřinu dříve způsobil katastrofu jí však nečekaně katapultoval na první příčku. Svou hrudí totiž proťala cílovou pásku o pouhých sedm setin vteřiny dříve, než ve vedlejší dráze sprintující Allyson Felix. Na tu tak čekala hořká pilulka v podobě stříbrné medaile.