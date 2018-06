Trápí vás bolest ve svalech? Možná za ni můžou spoušťové body

Každý má zajisté ještě v paměti obrázky z učebnic přírodopisu, kde sval představoval červenou pruhovanou část našeho těla. Tyto obrázky do jisté míry odpovídají skutečnosti, sval se opravdu skládá z vedle sebe uložených pruhů svalové tkáně. Při poranění se tyto pruhy stáhnou a ztratí svou elasticitu. A právě tato poškozená vlákna jsou spoušťovými body. „Spoušťové body vznikají na základě úrazu nebo opakovaného přetěžování tkáně. To bývá způsobeno statickou zátěží, při níž nedochází k pohybu, například dlouhým sezením v práci. Příčinou může být ale i přetížení pohybového systému neoptimálně dávkovanou sportovní zátěží,“ vysvětluje fyzioterapeutka Kateřina Honová.

Body o sobě dávají vědět bolestí nebo záškuby při stlačení. Jejich zrádnost tkví však v tom, že jsou příčinou přenesené bolesti. Bolest tedy často cítíme i na jiných místech než jen v samotném bodě. I když problémy ze začátku v zásadě neomezují naše fungování v běžném životě, léčbu bychom rozhodně neměli podceňovat.

„Spoušťový bod vysílá neustálý proud informací o bolesti, který vede k tomu, že mozek přeprogramovává pohyb tak, aby zbytečně nedráždil místo, které bolest vyvolalo. To vede k začarovanému kruhu, kdy bolest mění pohyb - a tím způsobuje přetížení dalších tkání a vznik nových bolestivých míst a spoušťových bodů,“ popisuje Kateřina Honová

Postupů léčby je hned několik. Častá je technika řízeného protažení nebo metoda „spray and stretch“. Při ní je nutné svalové vlákno nejprve zchladit sprejem nebo kostkou ledu a poté protáhnout. Další technikou, kterou můžeme provést i v domácích podmínkách, je ošetření kompresí, tedy zatlačením rukou nebo míčkem přímo na spoušťový bod. Při vleklých problémech je nejlepším řešením navštívit odborníka. Ten může do problémového místa aplikovat kolagenové nebo znecitlivující látky nebo zavést jehlu.

Fyzioterapeutka Kateřina Honová však připomíná, že stejně důležité jako samotná léčba je i hledání příčiny jejich vzniku. „Na ošetření by měla navázat léčba celková, kdy řešíme, proč spoušťový bod vznikl a jak zamezit, aby se jeho vznik zase opakoval. To spočívá v diagnostice pohybového aparátu a kompenzačních cvičení. Bez cvičení to zkrátka nepůjde,“ říká.

Jak na odstranění častých spoušťových bodů u běžců

1. Peroneální svaly

Tyto svaly najdeme na vnější straně bérce. Spoušťové body v této oblasti se mohou tvořit při vymknutí kotníku, který během tréninku zažil nejeden běžec. Typická je také bolest na jeho vnější straně, která se často šíří dolů směrem k chodidlu. Na rozdíl od poraněných vazů nejsou spoušťové body doprovázeny otokem.

Vhodnou metodou je v tomto případě řízené protažení. My jsme k tomu použili posilovací gumu, kterou jsme přehodili přes chodidlo. Pokud ji nemáte, poslouží vám také ručník nebo starší triko. Protahujete-li levou nohu, zatáhněte pravou rukou a chodidlo vytočte směr k sobě. V této pozici vydržte 20 sekund.

Protažení peroneálních svalů pomocí posilovací gumy.

2. Napínač stehenní povázky

Tento sval hledejte na vnější straně nohy v oblasti pánve. Často se však bolest šíří z tohoto místa směrem dolů po vnější straně stehna až ke kolenu. Spoušťové body může způsobit zejména běh po nakloněných rovinách.

Pokud v této oblasti nahmatáte zatvrdlá místa, můžete použít masáž pomocí tenisáku. Stoupněte si ke stěně a místo, na kterém se napínač nachází podepřete míčkem. Následně pohybem tam a zpět oblast masírujte. Pokračovat můžete protažením. Opřete se o ruce, pravou nohu skrčte pod sebe a levou zanožte. Následně přeneste váhu doprava, aby pokrčená noha směřovala na druhou stranu.

3. Sval hruškovitý

Tento sval máme pod velkým svalem hýžďovým. Zapojuje se při rotaci kyčelního kloubu například při náhlé změně směru. Pokud dojde k vytvoření spoušťových bodů, hruškovitý sval tuhne a utlačuje sedací nerv. Z tohoto důvodu může bolest vystřelovat až do zadní strany stehna nebo dokonce lýtka.

K promasírování použijte opět míček. Na ten si sedněte jako na fotce a krouživými pohyby místo masírujte. Zdali je balónek položený správně, poznáte podle citlivosti místa, ve kterém se spoušťový bod nachází. Pokud cítíte brnění, pozici změňte, míček totiž utlačuje sedací nerv. Po masáži je vhodné zařadit jednoduchý strečink.

4. Hluboký sval lýtkový

Bolest v těchto svalech budou znát především milovníci horských výběhů. Spoušťové body tohoto svalu se totiž mohou vytvořit kvůli přetížení způsobeným například během do příkrých svahů. Důvodem bývá také běh s dopadem na špičku. Časté je vytvoření spoušťových bodů v dolní partii tohoto svalu, které způsobuje citlivost oblasti Achillových šlach a paty.

V těchto případech vyhledejte prsty nejcitlivější místo v dolní partii na vnitřní straně nohy a tento bod stlačte. Postupně ucítíte, jak se místo uvolňuje. Následovat by měl opět strečink. Ten můžete provádět například na schodech tak, že spustíte patu protahované nohy dolů, pod úroveň špičky. Cvik můžete provádět i oběma nohama zároveň. V této pozici vydržte zhruba 20 sekund.