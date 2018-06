Sportujete? Nezapomeňte, že potřebujete více hořčíku

Hořčík neboli magnesium se v poslední době považuje za jakýsi minerál sportovců. A nezáleží na tom, jestli jde o sportovce profesionální, nebo o lidi, kteří sportují pro své zdraví či za účelem vylepšení svého vzhledu. Nedostatek hořčíku v našem těle dokáže negativně ovlivňovat téměř všechny naše tělesné funkce. Nejen u sportovců se navíc objevují i další příznaky, kterými jsou svalové křeče způsobené poruchou elektrolytické nerovnováhy nebo zpomalení regenerace organizmu, ať už po výkonu anebo úrazu.

Sportujete? Bez hořčíku se neobejdete!

Při sportu je naše tělo doslova hladové po hořčíku. Současně jej z těla ve větším bez užitku vyloučí. Přijímat proto hořčík při zvýšené fyzické aktivitě ve větším množství je naprostým základem správné sportovní výživy.

Sportovci – profesionální, amatérští i rekreační, potřebují pro svůj dostatečný výkon dostatek energie. Hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání. Přispívá k elektrolytické rovnováze, k normálnímu energetickému metabolismu, k udržení dobrého stavu kostí i ke kvalitní činnosti svalů.

Zdravý nesportující člověk potřebuje denně přijmout 375 mg magnesia denně. U starších lidí by mělo být toto množství o něco vyšší – a to až 500 mg denně. Ještě výrazněji se pak liší potřeba fyzicky výkonných a sportujících jedinců. Přitom hlídat si obsažené množství hořčíku v potravinách rozhodně nestačí. Jednak jde o zcela orientační hodnoty, které ovlivňuje pěstování, zpracování a uschovávání daných potravin, ale současně naše tělo nikdy neumí vstřebat veškerý hořčík obsažený v těchto potravinách. Udává se číslo od 20 do maximálně 50 % objemu. Zbytek naše tělo bez užitku vyloučí.

I když jíme potraviny bohaté na hořčík, nemusí to postačovat k tomu, aby naše tělo netrpělo nedostatkem hořčíku.

Sportující muži potřebují 500 až 1500 mg hořčíku denně, ženy pak 400 až 1000 mg. Rozsah je dán intenzitou sportovní aktivity. Vidíte, že v porovnání se spotřebou nesportujících lidí je potřeba magnézia u sportovců výrazně vyšší. Proč jsou právě sportovci více ohroženi deficitem hořčíku? Ve srovnání s průměrnou populací se na něm podílí zvýšená fyzická zátěž, ale i s ní vznikající stres třeba u profesionálního sportu. Obojí zvyšuje potřebu hořčíku. Ten je navíc při vyšší fyzické zátěži výrazněji vylučován potem.

Hořčík tělo sportovce ocení rovněž při regeneraci. Nemusí jít jen o regeneraci poúrazovou, ale i po náročném fyzickém výkonu. Nedostatek hořčíku dokáže regeneraci těla po fyzické zátěži výrazně zpomalit.

Hořčík obsahují rostliny v naší stravě – přesto však trpíme jeho nedostatkem

Floradix® Magnesium pomůže při nedostatku hořčíku.

Přirozeným zdrojem hořčíku je rostlinná strava. Je totiž součástí chlorofylu zelených rostlin. Magnesium nebo česky také magnézium se nachází v ovesných vločkách, rýži, v luštěninách (sója, čočka, fazole, arašídy nebo hrách), obsahují jej slunečnicová semínka, mandle, různé ořechy (para ořechy, kešu a jiné), mák, jáhly, tmavě zelená listová zelenina, ale i kakao. Hojně se nachází v plodech moře, jako jsou různé škeble a mušle.

Důležité je přijímat hořčík v dobře vstřebatelné formě

Obecný nedostatek hořčíku v potravinách, ale i zvýšená potřeba hořčíku u sportovců jednoznačně potvrzuje vhodnost přijímat hořčík v doplňcích stravy. Velké množství značek a produktů rozhodně neznamená, že je naše cesta za rychlým doplněním hořčíku a nastavením jeho správné hladiny v našem těle snadná. Je důležité hledat takový přípravek, který je dobře vstřebatelný. Mezi nejzajímavější produkty patří Floradix® Magnesium.

Jde o tekutý doplněk stravy s organickou formou hořčíku, která zajišťuje účinnou vstřebatelnost. Tento výrobek neobsahuje žádné konzervanty, barviva, lepek ani laktózu, a myslí tak na nejnáročnější spotřebitele i lidi s různými specifickými dietetickými požadavky. Floradix® Magnesium obsahuje rovněž směs ovocných koncentrátů z ananasu, hrušek, manga, meruněk a dalšího ovoce. Díky těmto šťávám spolu s medem získává přípravek vynikající chuť a tyto složky se podílejí i na zvýšené vstřebatelnosti přípravku.

Hořčík pro sportovce – to je Floradix® Magnesium. Nabízí dobře vstřebatelné magnesium ve velice chutné formě.

Další součástí produktu jsou výtažky z bylin, k nimž patří heřmánek nebo fenykl. Ty podporují zdravé trávení.

Floradix® Magnesium od firmy Salus je vynikajícím řešením pro sportovce a je vhodný i pro těhotné nebo kojící ženy, stejně tak jako pro děti od tří let. Lze jej koupit v síti lékáren po celé České republice a v internetových lékárnách. Výrobek nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu.