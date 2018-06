SportTracks: běžecký deník pro milovníky statistik

Možná jste z podobných názvů aplikací trochu zmateni (tak jako jsem byl kdysi já), proto to hned na začátku uveďme na pravou míru. Sportovní deník SportTracks o kterém dnes bude řeč, nemá vůbec nic společného s mobilní aplikací a online službou Sport-tracker ani se službou SportsTrackLive. Jejich zakladatelé patrně neměli při vymýšlení názvů moc bujnou fantazii, a tak stačí změnit jen pár znaků v URL adrese a jste rázem u jiné aplikace, i když se stejným zaměřením.

SportTracks je PC aplikace (podporovaná operačními systémy Windows) od firmy Zone Five Software a mnoha běžci je považována za nejlepší elektronický běžecký deník, který vůbec existuje. Velkou popularitu si získala mimo jiné díky širokým možnostem toho, co s vašimi daty dokáže udělat, podporou obrovské palety sporttesterů a především možností dalšího rozšiřování pomocí pluginů, které této aplikaci otevírají takřka neomezené možnosti.

Na první pohled neoslní

Vzhled aplikace a uživatelské rozhraní vás asi na první pohled moc nezaujme. Rozmístění ovládacích prvků není příliš intuitivní ani moc přehledné. Alespoň já jsem si musel na práci s programem nějaký čas zvykat. Částečně je to však způsobeno tím, že tu najdete opravdu hodně funkcí.

Data z vašich výběhů a tréninků do programu dostanete buď přímým importem z vašeho sporttesteru (a podporovány jsou snad všechny nejrozšířenější značky), importem ze souboru (díky pluginům si poradí snad se všemi formáty, na které si vzpomenete) nebo propojením s nějakou on-line službou, například Garmin Connect nebo Nike+ (opět pomocí pluginů).

Samozřejmostí je i možnost zadat všechny údaje ručně. Pak už se můžete začít kochat statistikami, provádět různá vyhodnocení nebo detailněji evidovat vaše výkony pro lepší plánování tréninků.

Všeuměl

O tom, co vše lze ve SportTracks dělat, by se dala napsat kniha, takže zmíním alespoň to, co po půl roce používání programu považuji za nejzajímavější já osobně. V základu je to možná docela podobné jako u jiných (třeba on-line) deníků. Pravé bohatství této aplikace se však skrývá v rozšiřujících modulech, které může vytvořit každý a kterých je již nyní obrovská spousta.

Líbí se mi například možnost doplnit běh o velké množství dodatečných informací. Ať už se jedná o typ sportovní aktivity (pokud kromě běhání třeba i jezdíte na kole), kategorie (zadávám například relax, závod nebo Rungo výběh), počasí (dokáže si sám stáhnout z internetu na základě místa a času) nebo textové poznámky. Skvělá věc je možnost evidovat, s jakým jste běželi vybavením, ať už se jedná o boty, batoh nebo třeba novou bundu. Je zajímavé pak sledovat, kolik mě vlastně stál jeden kilometr běhu v daných botách nebo kolik jsem s nimi naběhal do jejich roztrhání.

Kromě informací o vlastních bězích si můžete evidovat i hromadu informací o sobě. O zraněních, hmotnosti, klidové tepové frekvenci nebo třeba i spánku. Snadno pak s odstupem času zjistíte, co má na vás a vaše výkony jaký vliv.

Zajímavé pluginy

Populárním pluginem pro milovníky běhání v kopcích je například Elevation Correction. Tento plugin dokáže zpřesnit data o nadmořské výšce, která pomocí GPS naměřil váš sporttester. To je možné díky datům ze STRM, což je projekt, na němž se podílí NASA a který si klade za cíl vytvořit databázi o nadmořské výšce GPS souřadnic po celém světě. Rozdíly oproti datům z GPS sporttesterů (které v případě nadmořské výšky přeci jen tak přesné nejsou) bývají i více než 20 procent.

Další zajímavé moduly slouží například k predikci vaší výkonosti na základě minulých tréninků, porovnání více výběhů v jednom grafu, hledání nejlepších výkonů (jednoduše najde, kdy jste například zaběhli svých nejrychlejších 10 kilometrů, a dokáže vybrat třeba jen ty, které byly na podobně obtížných trasách), nahrát vaše data na dailymile.com nebo runkeeper.com a tak dále. Je toho opravdu hodně, mnoho pluginů se ani nenachází v oficiálním katalogu, ale uživatelé si je navzájem vyměňují nebo prodávají v diskusních fórech, která vytvářejí kolem této aplikace širokou komunitu. Téměř vše, co byste chtěli zjistit o svém běhání, už pravděpodobně ve SportTracks někdo řešil.

Není to zadarmo

I když základní trial verze SportTracks je zdarma a můžete jí používat libovolně dlouho, je očesaná o některé podstatné funkce. V této verzi jsou například omezené možnosti reportů, použít můžete maximálně dva pluginy a lze evidovat pouze dva kusy vybavení. Za plnou verzi je potřeba zaplatit jednorázově 79 dolarů, což není zrovna málo, čas od času se ale objevují zajímavé slevové akce.

Pokud jde o pluginy, velká spousta i těch zajímavých je zcela zdarma, za některé je ale potřeba jejich autory ohodnotit. Ceny se většinou pohybují kolem 5 až 10 dolarů, některé však stojí i tolik, co celá aplikace SportTracks. Kdybyste chtěli úplně všechny, možná by to stálo i několik měsíčních výplat. Každý si však může vybrat jen to, co přesně mu bude vyhovovat.

Je fajn mít všechno na jednom místě a občas se o sobě něco dozvědět. Jak jste na tom vy? Vedete si běžecký deník a zajímají vás běžecké statistiky? Podělte se o své názory v diskuzi pod článkem.