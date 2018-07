TEST: Suunto 9, parťák na dlouhé cesty

Na úvod dovolte jedno přiznání. Suunto 9 je prvním sporttesterem této značky, který mám možnost testovat. Zatímco Garmin, TomTom či Polar už jsem mohl vyzkoušet, Suunto se mi zatím vyhýbalo. O to více zvědavý jsem byl na novinku s označením 9. Vždyť by měl být tím nejlepším, co Suunto aktuálně nabízí.

Nepřehlédnutelný displej dominuje

Byl jsem přesvědčený, že větší hodinky než Garmin Fenix 5 na ruce nechci, ale nové Suunto mě přesvědčilo o opaku. I když je průměr hodinek 50 milimetrů, na ruce se nosí překvapivě příjemně. Zásluhu na tom určitě má upevnění pásku, který ruku dobře obepíná. Pásky se dají mimochodem celkem snadno měnit, pevně věřím, že se v nabídce objeví i další barevné verze. Zatím je k mání jen černá a bílá varianta.

Ovládání mají na starosti tři tlačítka, ale většinu toho vyřídíte přes dotykový displej, chráněný safírovým sklíčkem. Nemohu říct, že bych byl u sportovních hodinek příznivcem dotykového ovládání, ale Suunto to vyřešilo rozumně. Při sportování se dá vystačit s tlačítky, zatímco ťukat do displeje mimo sportovní aktivitu mi nevadí.

Barevný displej velmi dobře využívá svou šířku takřka 35 milimetrů, má vysoké rozlišení a vejde se tak na něj současně spousta informací. Ale abych jen nechválil - displej sice reaguje na dotyk po celém svém povrchu (i v kraji), ale pokud jde o potvrzení nějaké volby, nesmí se nacházet právě na okraji displeje, kde nereaguje. S mokrými prsty pak displej víceméně vyřadíte z provozu celý, protože přestane reagovat, a to je má druhá výtka. Ta má ovšem řešení právě ve zmíněném ovládání tlačítky při sportování.

Suunto 9 Běžecký sporttester displej: 1,2"

1,2" rozlišení displeje: 320 × 300 px



320 × 300 px hmotnost: 81 g

81 g výdrž GPS: až 120 hod

až 120 hod vodotěsnost: 100 m

100 m notifikace: ano

ano měření tepu: ano, optické

ano, optické další funkce: Bluetooth, Barometr, Strava, MapMyFitness aj., Kompas, Výškoměr, Měření výkonu, Odhad doby regenerace

Bluetooth, Barometr, Strava, MapMyFitness aj., Kompas, Výškoměr, Měření výkonu, Odhad doby regenerace cena: 15 270 korun (16 549 korun s hrudním pásem)

klady:

- velký displej se safírovým sklem

- vyměnitelné pásky

- pokročilé režimy baterie

- velké množství sportů

- možnost nastavení funkcí přes Movescount

- měření tepu i při plavání

- výborný hrudní pás zápory:

- špatné dotykové ovládání s mokrými prsty

- nedokonalá čeština



Výdrž, to je trumf

Výdrž baterie je jednou z největších výhod, které Suunto u svého nového modelu prezentuje. Po několika týdnech testování jim musím dát za pravdu. Nejde jenom o celkovou výdrž, ale celkovou péči, které Suunto baterii věnuje. Hodinky například při nízkém stavu energie upozorní, že byste se neměli pouštět do delšího tréninku, ale nejprve je dobít.

Před samotným sportem si můžete vybrat, jaký režim baterie si chcete zvolit. K dispozici jsou tři možnosti a v praxi znamenají rozdíl ve výdrži o desítky hodin. Například u baterie nabité na 16 procent můžete při nejvyšším zatížení baterie počítat s výdrží tři hodiny. Pokud si ale zvolíte nejúspornější režim, výdrž prodloužíte na 21 hodin!

Suunto 9 umožňuje nastavit i vlastní režim výdrže, kdy ji můžete vylepšit třeba omezením barev nebo zhasnutím displeje po určité době. Naprosto skvělou vlastností je, že hodinky v okamžiku, kdy jim začne docházet energie, samy navrhnou úspornější režim a vy si jen vyberete, zda ho chcete využít. Pokud přesto trváte na nejvyšším výkonu, začne systém alespoň vypínat displej a měření tepu, aby výdrž protáhl.

Tři režimy výdrže souvisí hlavně s přesností záznamu GPS. Čím častěji se GPS využívá, tím více energie to samozřejmě sebere. U nejpřesnějšího režimu je trasa zaznamenávána po sekundě, tady je podle předpokladů vše přesné a spolehlivé.

Podstatně zvědavější jsem ale byl na situaci, kdy zvolím úspornější režim baterie, a tudíž výkon GPS omezím. Suunto v takovou chvíli přichází s technologií FusedTrack, která se snaží chybějící data nahradit údaji z pohybového senzoru, kompasu a gyroskopu. Úspornější režim s GPS zaznamenanou každých 60 sekund měl u mého oblíbeného lesního okruhu o délce 5 kilometrů odchylku zhruba 230 metrů. Nejúspornější režim pak zaznamenává GPS jen jednou za 120 sekund. Je výhodné ho použít hlavně na delší vzdálenosti v desítkách kilometrů, kde se naplno projeví výhoda s úsporou baterie a jste ochotni přijmout nějaké ty odchylky v celkové vzdálenosti.

Musím přiznat, že jsem byl příjemně překvapen. Samozřejmě, je lepší používat maximálně přesnou GPS. Když ale baterie dochází, je nouzové řešení určitě použitelné. Jak jsem již zmínil, hodinky za vás navíc hlídají, abyste se do nouzového stavu pokud možno vůbec nedostali. Toto se opravdu povedlo.

Pro všechny sportovce

Jestli se nějaké hodinky zaslouží označení multisportovní, je to Suunto 9. Ve výběru sportů nechybí moje oblíbená koloběžka, a když jsem zkoušel tenis, hodinky se jen suše zeptaly, jestli budu hrát v hale nebo venku. Zkrátka, sportovních aktivit můžete mít v tréninkovém deníku zaznamenaných opravdu hodně. U těch méně obvyklých to sice bývají třeba jen čas a tepy, ale i tak potěší, že na ně výrobce nezapomněl.

Suunto má dobře vyřešenou i správu sportovních aktivit. Ve webovém rozhraní Movescount si jednoduše nastavíte, které sporty chcete mít zobrazené, a v jakém pořadí. To ostatně uděláte i na hodinkách, ale přes web to je rychlejší, a navíc pouze zde také určíte, jaké informace chcete v průběhu aktivity zobrazovat. Maximum je sedm položek současně na jeden displej, což musí stačit skoro každému.

Movescount existuje ve webové i mobilní verzi a skutečně se mi hodně líbil. Moc jsem tedy ze začátku nechápal, proč Suunto představilo novou mobilní aplikaci pro spojení s hodinkami, s jednoduchým pojmenováním „Suunto“. Přes tento nový program toho totiž moc nenastavíte, slouží hlavně pro přehled aktivit a moc jsem si ho kvůli jeho strohosti neoblíbil. Ale abych byl spravedlivý: žádné důležité údaje tam nechybí, máte přehled o dřívějších aktivitách, spočítané kroky, kalorie i hodiny spánku.

Lze se domnívat, že ke vzniku nové zjednodušené aplikace přispěly výhrady některých uživatelů mobilního Movescountu, kteří měli problém s ní mobil propojit. Musím přiznat, že já jsem jimi popisovaný problém nepozoroval. S oběma aplikacemi a iPhonem mi Suunto 9 komunikovalo naprosto bez potíží. Hodinky odmítly synchronizaci až při stavu baterie pod pět procent.

Velkou výhodou je možnost aplikaci synchronizovat s aplikacemi třetích stran jako jsou například Strava, Trainingpeaks, Sportstracker a další.

A jak se s hodinkami vlastně běhá? Je to hodně dobré. Mít na displeji současně sedm údajů sice vyžaduje trochu větší soustředění, ale zas vidíte všechno pohromadě. Nebo si jednoduše přes Movescount nastavíte méně položek. O přesnosti GPS už jsem mluvil, nezklamalo mě ani měření tepů. Hodinky jsem měl k dispozici i s hrudním pásem, který byl naprosto skvělý. S touhle výbavou jsem zvyklý běhat a pásů jsem vyzkoušel spousty. Ten od Suunta mi ale připadal zdaleka nejpohodlnější.

Dobře funguje i měření na zápěstí, je ale potřeba najít optimální míru utažení pásku a tep také nereaguje tak rychle na náhlé změny tempa. To je ale obvyklý neduh a komu stačí vědět průměrnou hodnotu na konci tréninku, bude spokojený. Navíc nedám dopustit na průběžné měření tepu mimo sportovní aktivity, které dokáže odhalit, jestli se vám do tréninku nechce kvůli lenosti, nebo jste opravdu unavení a potřebujete pauzu.

I když patří Suunto 9 mezi drahé špičkové sporttestery, je jeho startovací cena výrazně lepší než u předchozího modelu Spartan Ultra. Navíc je na stejné úrovni jako konkurenční modely a samozřejmě i zde najdete funkce navíc. Mezi ty užitečnější patří odhad doby regenerace po výkonu, nebo informace o úsilí, které jste při tréninku vyvinuli. Také se mi hodně líbilo, že přes webové rozhraní lze do hodinek nahrát trasu a podle té pak běžet. Mluvím tu ovšem o trase, kterou běžel někdo jiný a vás jen zaujala na webovém Movescount. Ideální způsob, jak poznat zajímavé běžecké trasy v místech, kde to neznám.

S mobilem se domluví

Sporttester, který by neměl spolupracovat s mobilem, je dnes takřka neprodejný. Suunto 9 na to myslí, a tak na velkém displeji nejen vidíte, kdo vám volá, ale rovnou přečtete i velký kus textové zprávy nebo e-mailu. Ke všem upozorněním se dostanete i zpětně, text se totiž v okamžiku přijetí nezobrazuje na displeji nijak dlouho. Zpočátku jsem navíc většinu upozornění nevnímal, protože vibrace jsou na hodinkách nastavené skutečně velmi jemně.

O rozpačitých dojmech z nové mobilní aplikace už jsem se zmiňoval, a přidám ještě jednu věc, na kterou jsem si nezvykl. Hodinky jsou samozřejmě v češtině, občas jsem ale narazil na hodně podivný překlad. Po doběhnutí se ukáže přehled “autolapů”, zbývající minuty a hodiny v týdenním tréninkovém plánu jsou tvořeny souslovím “cíl opuštěn”. To být nepovedené, chce se mi podotknout. Naopak, orientace v menu hodinek je hodně dobrá, na rozdíl od konkurenčních Garminů se mi ani na začátku nestávalo, že bych bloudil a hledal nějaké konkrétní nastavení.

Celkově musím říct, že se mi Suunto 9 líbily. Dělají řadu věcí jinak než konkurence, ale to rozhodně neznamená, že je to špatně. Příznivci značky musí být nadšeni a ostatní se snad přesvědčí, že tohle je hodně zajímavý sporttester, který by se jim mohl líbit.