TEST: Levný GPS sporttester Conrad. Skvělá výdrž, od vody se ale držte dál

Multi NAV-3 (v zahraničí prodávaný také pod názvem Navrun 500) je na trhu k mání od minulého roku a navazuje na starší Multi NAV-2, oproti kterému se ale liší jen jiným vzhledem. Za dobu své existence si oba modely vysloužily mezi běžci mnoho pozornosti (obzvláště v Německu), neboť v cenové hladině kolem tří tisíc korun se konkurence, která by dokázala sledovat váš pohyb vestavěným GPS čipem a zároveň monitorovat váš tep, hledá opravdu špatně.

Vzhledem hodinky asi moc nezaujmou, i když musím přiznat, že ve skutečnosti vypadají přeci jen o malinko lépe než na produktových fotkách. Hlavním prvkem je samozřejmě displej, který je možná trochu menší, než by na hodinkách těchto rozměrů být mohl, ale jinak je přehledný a dobře čitelný i při poledním slunci. Boční zkosená ovládací tlačítka jdou stisknout jen velmi ztuha, což při běhu není zrovna pohodlné, ale alespoň reagují pouze v případě, že si to opravdu (silně) přejete.

Tep občas ulítne

Hrudní pás, který je součástí balení, má širokou gumovo-plastovou část, která se rozprostře přes celou šířku hrudníku. Na těle drží dobře a na kratší výběhy jsem neměl s jeho nošením žádný problém. Snad jen když se běh protáhl na několik hodin, začínal už přeci jen trochu tlačit. Díky němu však má Multi NAV-3 přehled o vaší tepové frekvenci. Můžete si vybrat ze tří přednastavených zón nebo si vytvořit vlastní rozmezí frekvencí, ve kterých vás bude sporttester udržovat za pomoci zvukového alarmu.

Občas jsem měl problém během prvních zhruba deseti minut po vyběhnutí, kdy mi sporttester ukazoval nesmyslně vysoké hodnoty tepu (220 tepů za minutu jsem při rozklusání opravdu neměl, je to více než mé maximum) a až po čase se hodnoty vrátily to reálných mezí odpovídajících údajům z jiných sporttesterů. Čím by to mohlo být způsobeno, opravdu nevím, ale po aktualizace firmwaru, která vyšla těsně před napsáním tohoto článku, se zdá být situace zatím lepší (seznam změn nového firmwaru jsem však nenašel).

Umí mluvit s počítačem

Kromě hrudního pásu je k hodinkám dodáván USB kabel, s jehož pomocí je propojíte se základním obslužným programem GPS Master. Ten dokáže ze sporttesteru stáhnout naměřené údaje a provést základní analýzu. Program je to dost jednoduchý, nečekejte žádné zázraky, ale tréninky dokáže exportovat do několika formátů, včetně často používaného GPX, a tak není problém data přenést prakticky do jakéhokoliv běžeckého deníku.

Oficiální specifikace Multi NAV-3 výdrž baterky v GPS módu: 7 hodin

vodotěsnost: 1 ATM

měření tepu: ANO

další funkce: navigace, kompas

paměť: 99 okruhů

hmotnost: 55 g

cena: 3 077 Kč

Kromě analýzy dat umí GPS Master pracovat s nastavením hodinek. Můžete si nadefinovat uživatelské zóny tepové frekvence, jaké údaje se budou na displeji objevovat při běhu (celkem jsou k dispozici tři "obrazovky" a na každé můžete zobrazit tři libovolné informace) nebo aktualizovat údaje o poloze satelitů (z internetu) pro rychlejší zaměření. Kromě programu GPS Master je k hodinkám k dispozici i plugin do aplikace Sport tracks, díky kterému dokáže tento oblíbený sportovní deník sám stahovat data přímo z hodinek.

GPS zvládne i navigaci

S přesností GPS jsem byl spokojený. Sice se mi nepodařilo zjistit, jaký čip přesně Multi NAV-3 používá, ale zaměření polohy probíhalo do pěti minut (s aktualizovanou polohou satelitů dokonce do jedné minuty) a přesnost zaznamenané trasy odpovídala srovnávanému mobilnímu telefonu či sporttesteru Nike+. GPS je v hodinkách využita nejen k zobrazení údajů o vašem běhu (a nechybí snad žádný důležitý údaj, včetně aktuálního a průměrného tempa, nadmořské výšky, rychlosti, vzdálenosti či spálených kalorií), ale může sloužit i jako navigace nebo kompas.

V módu navigace stačí zadat souřadnice a šipka na displeji vás dovede přímo na místo určení. Tímto způsobem lze do hodinek nadefinovat i celou trasu složenou až z 30 bodů, což se může pro dobrodruhy milující běh zcela mimo cesty občas hodit.

Úplně nejvíc mě ale překvapila výdrž sporttesteru. Oficiální specifikace uvádí, že v GPS módu zvládne zaznamenávat běh zhruba sedm hodin, mně ale vydržel na ruce ukládat trasu dokonce 10,5 hodiny, než začal hlásit, že se blíží doba vybití. A to je poměrně pěkný bonus oproti oficiálnímu údaji. Stinnou stránkou je naopak vodotěsnost, která je udávána hodnotou 1 ATM, což znamená, že je od vody držte raději co nejdál a do sprchy s nimi rozhodně nechoďte.

I tak jsou ale vzhledem k tomu, že Multi NAV-3 patří k úplně nejlevnějším sporttesterům, které díky GPS a hrudnímu pásu dokáží poskytnout běžci kompletní servis informací a zaznamenávat údaje pro další analýzu, zajímavou volbou. Chybí sice některé specializované funkce, jako například možnost programování intervalového tréninku nebo souboj s virtuálním partnerem, pokud ale neběháte podle tréninkových plánů, pravděpodobně vám nic moc chybět nebude.