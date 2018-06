TEST: Nový sporttester Polar M430 nabízí optiku, vibrace i lepší GPS

Sporttester Polar M400 významným způsobem promluvil do toho, co běžci od svých hodinek očekávají. Při velmi příznivé ceně byly totiž čtyřstovky vybaveny pokročilými funkcemi, které se až donedávna objevovaly výhradně u dražších modelů. I přesto ale M400 rozhodně nebyly dokonalé. Problematické se ukázalo především nabíjení pomocí micro USB kabelu, chyběly vibrace a baterie neměla příliš vysokou výdrž.

Polar M430

Novinka M430 na dědictví M400 přímo navazuje, ale zároveň přidává několik nových funkcí a vylepšení, které dostávají značku Polar zpátky do hry. Mezi hlavní novinky můžeme zařadit optické měření srdeční frekvence, přepracovaný nabíjecí kabel, vibrace, silnější baterii nebo možnost nastavení citlivosti GPS během tréninku. Kromě toho se drobných změn dočkaly i další funkce, M430 se tak stává velmi zajímavou volbou v kategorii základních běžeckých sporttesterů určených především pro rekreační a hobby běžce.

Hlavní rozdíly oproti M400

1 Napájecí kabel

První velkou změnou, která si zaslouží delší komentář, je použití nového nabíjecího kabelu. U M400 jsme mohli nalézt klasický micro USB port, což by s sebou mělo teoreticky nést pouze samá pozitiva. Realita však byla poněkud odlišná, a i když vás nemuselo trápit, že byste ztratili (a následně draze kupovali) speciální napájecí kabel, objevovaly se problémy s životností. Micro USB standard totiž není primárně navržen jako vodě a potu odolný, a tak se u velkého množství M400 vyskytly potíže s korozí. Autorizovaný servis sice zvládal reklamace řešit bez námitek a v solidním tempu, ale i tak to nebylo nic příjemného. Tento neduh se v současnosti podařilo částečně vyřešit použitím nové generace zdířek a speciálně upravených napájecích kabelů. Změna kabelu, které jsme se dočkali u M430, je i tak více než vítaná. Nový konektor, kterým se M430 nabíjejí, je mnohem lepe řešený a dá se očekávat, že tentokrát se žádných problémů s napájením nedočkáme.

2 Optický senzor

Zásadní změnou číslo dvě je přítomnost optického čidla, které je schopné zjistit vaši tepovou frekvenci přímo ze zápěstí. Ještě nedávno se pro měření tepu používaly výhradně hrudní pásy. Dnes je však nejžádanější technologií v této oblasti právě optika, zatímco pásy jsou pomalu, ale jistě na ústupu.

Výhody optického čidla jsou neoddiskutovatelné. Už nikdy se vám nestane, že si zapomenete hrudní pás nebo že vám gumový pásek rozedře hrudník. Odpadnou i problémy při použití v kombinaci se sportovní podprsenkou. Dlouhou dobu byla otázkou přesnost, ale v tomto směru už se není čeho obávat. Optika sice nikdy nebude tak přesná jako měření pomocí pásu, ale pro většinu rekreačních sportovců je přesnost optického senzoru více než dostačující. Před pořízením optické varianty však doporučuji vše náležitě vyzkoušet. Občas se totiž může stát, že kvůli výrazným zápěstním kostem, hustějšímu ochlupení nebo kyselému potu nebude optika fungovat tak, jak by měla.

V mém případě však vše fungovalo na výbornou a při běhu jsem nepozoroval žádný zásadnější rozdíl oproti měření hrudním pásem. Na drobné potíže jsem narazil pouze při jízdě na koloběžce a na kole, kde se zápěstí poměrně intenzivně třepe. Proto nesmíte zapomenout mít pásek hodinek během tréninku pořádně utažený, i tak ale počítejte při těchto sportech s ojedinělými výkyvy.

Aby vše fungovalo, jak má, je potřeba mít hodinky utažené přímo na ruce (problém představuje i tenká vrstva látky) a umístěné až za hranou zápěstních kostí.



Společně s optickým senzorem nezbývalo než použít nový typ řemínku. Ten je ve srovnání s původní variantou u M400 výrazně měkčí a umožňuje hodinky pevně utáhnout kolem zápěstí, aniž by vám zaškrtily přívod krve do dlaně.

M430 v tuto chvíli umožňuje měření tepu pouze během aktivity nebo na jednorázové vyžádání mimo trénink. Chybí monitorování 24/7, ale tato funkce by se měla objevit v některé z podzimních aktualizací.

3 Vibrace

Další pozitivní změnou je přítomnost vibrací. Tato zdánlivá drobnost je pro spoustu běžců naprosto zásadní vlastnost a i já musím po zkušenosti s různými hodinkami říct, že dnes už bych si sporttester bez vibračních upozornění nepořizoval. Zvukový signál bez vibrace je totiž při běhu nebo jízdě na kole prakticky nezaznamenatelný a většinu upozornění ze strany hodinek tak propásnete.

Vibrace se hodí i při využívání chytrých notifikací z vašeho telefonu, ve srovnání s otravným cinkáním (pokud vám naráz na messengeru píše několik lidí a vy nemáte čas odpovídat) jsou mnohem diskrétnější. Uvítal bych jen silnější vibrační motorek, ale i na současné relativně slabé vibrace se dá velmi rychle zvyknout.

4 Kapacita baterie

Kapacita baterek by měla být papírově stejná jako u modelu M400, tedy osm hodin se zapnutou GPS a několik týdnů v běžném režimu hodinek. Vzhledem k přítomnosti optiky to však znamená, že je baterie přece jen o něco silnější a při zakázání měření tepu byste se měli dostat na lehce vyšší hodnoty.

Osm hodin se může zdát jako luxusně dlouhá doba, ale v momentě, kdy se chystáte na celý den do hor, zjistíte, že to není zase tak moc. Naštěstí mají polary hned dvě funkce, které nižší kapacitu baterie vyvažují. První z nich se nacházela už u M400 a je jí nabíjení hodinek během aktivity. Díky tomu stačilo mít v kapse malou powerbanku a hodinky při pauze na jídlo jednoduše dobít. K tomu se v případě M430 přidala ještě novinka v podobě možnosti nastavení citlivosti záznamu GPS.

Standardní citlivost, která se používá u běžeckých hodinek, je zápis každou vteřinu. Tato frekvence je potřebná pro přesný záznam ve vyšších rychlostech, ale je zároveň nejnáročnější ohledně energie. M430 proto přichází s funkcí, která je v této cenové třídě zcela unikátní. Nově si můžete vybrat, jestli chcete pořizovat záznam co vteřinu, půlminutu nebo minutu. Díky tomu se u dlouho trvajících aktivit v pomalém tempu dostanete s výdrží až na 30 hodin.

Provedení hodinek

Životností baterie jsme vyčerpali seznam zásadních novinek a zbývá nám už pouze několik drobností, jimiž se M430 liší od svého předchůdce. Zároveň se ale sluší zmínit i prvky, které zůstaly bez jakýchkoliv změn. Jedním z nich je vzhled hodinek, při čelním pohledu nepoznáte mezi M400 a M430 naprosto žádný rozdíl. Kromě odlišného pásku a lehce větší hloubky těla (způsobené vypouklým optickým senzorem) jsou si hodinky podobné jako vejce vejci a díky kompaktním rozměrům budou velmi dobře sedět i na většině dámských zápěstí. Na výběr jsou tři barevné varianty - tmavě šedá, bílá a oranžová.

Tělo hodinek sice zůstalo beze změny, ale M430 přece jen poznáte už z dálky podle nových ciferníků. U těch je na výběr z pěti zbrusu nových variant, z nichž by si měl vybrat každý. Kromě této kosmetické změny ale zůstalo prostředí hodinek totožné s ostatními modely Polaru. To ocení zejména majitelé některého z předchozích sporttesterů této finské značky. Ani nováčci se ale nemají čeho bát, ovládat hodinky se dá i díky češtině velmi rychle a snadno.

Spojení s chytrým telefonem

Poslední oblastí, kterou je potřeba zmínit, je spojení sporttesteru s chytrým telefonem. Tato funkce je dnes naprostou nutností a funguje v obou směrech. Směrem z hodinek do telefonu můžete provádět synchronizaci a ukládat si své tréninky do aplikace Polar Flow (dostupná pro Android a Apple). V opačném směru má sporttester schopnost zobrazovat takzvané chytré notifikace. To v praxi znamená, že pokud vám někdo zavolá nebo napíše zprávu, objeví se upozornění na tuto událost na displeji vašich hodinek.

I tentokrát se M430 dočkaly několika vylepšení, které posouvají komfort při využívání hodinek zase o kousek výš. V oblasti synchronizace je nově možné provádět aktualizaci hodinek přes Bluetooth přímo z vašeho telefonu. Dříve byl proces spojený se synchronizací pomocí kabelu. Pro bezproblémový chod M430 už tedy nebudete stolní počítač nebo notebook vůbec potřebovat a kabel může sloužit pouze pro nabíjení.



Drobná novinka se objevila také u chytrých notifikací. Ty bohužel ani nadále nelze samostatně otevřít a přečíst si více než náhled doručené zprávy. Neobjevila se ani možnost procházet předchozí notifikace, ale jako bonus vidím upozornění na příchozí hovor v průběhu aktivity. Na rozdíl od dražších modelů jiných značek si totiž u M430 nemůžete nastavit, zda chcete chytré notifikace během aktivity povolit nebo zakázat. Vše kromě zmíněného upozornění na telefonát je defaultně vypnuté.

Rychlejší synchronizace i GPS

Pozitivně musím kvitovat výrazné zrychlení při bezdrátové synchronizaci. Zde je posun opravdu markantní, u M400 nebylo neobvyklé, že synchronizace trvala i několik minut. M430 vše zvládne v řádu desítek vteřin.

Výrazné zrychlení lze pozorovat i v použití GPS. Ta je ve srovnání s M400 mnohem citlivější ke změnám v tempu a podle několika testovacích tréninků se mi zdá, že nahoru šla také přesnost záznamu na problematických úsecích. Zde bude pravděpodobně hrát roli výměna čipu z původního U-Blox (M400) na nový SiRFStar IV, který se dnes používá u většiny běžeckých sporttesterů, včetně nejdražších top modelů.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je sporttester Polar M430 velmi povedený kousek s velmi zajímavým poměrem cena - výkon. Za šest tisíc dostanete plnohodnotný produkt s celou řadou funkcí, které jsou obvykle dostupné až u výrazně dražších modelů. M430 jsou primárně zaměřené na běžce, ale se ctí si poradí i s dalšími sportovními aktivitami (kromě plavání v bazénu). Hlavní cílová skupina tohoto produktu jsou spíše rekreační a kondiční běžci, ale musím říct, že ani při výkonnostním pojetí tréninku jsem s M430 neměl žádný problém. Naopak mě příjemně překvapila vysoká přesnost optického čidla i GPS s vyšší citlivostí.