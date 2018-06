Tipy pro sportovce s potravinovou alergií na mléčnou bílkovinu

Před několika lety jsem postupně začala mít problémy se zažíváním. Bylo mi těžko, bolel mě žaludek, pálila mě žáha, přišly střevní obtíže. Po gastroenterologických prohlídkách, zánětech jícnu a podobných legracích si lékaři moc nevěděli rady a nasadili mi trvale léky na reflux, „asi ze stresu“, a doporučili nejíst ostrá a smažená jídla. Proč však byla indická kuchyně jedna z mála, po které mi bylo dobře?

Před dvěma lety mě přestalo bavit brát každý den léky na žaludek a nechala jsem se otestovat na potravinové alergie a intolerance. Mé lékaře to za několik let „léčby“ nějak nenapadlo. Již po základních testech udělaných zdarma u obvodní lékařky jsem zjistila, že mám alergii na mléčnou bílkovinu.

Jak poznat potravinovou alergii Příznaky potravinové alergie mohou být velmi různorodé: svědění nebo pálení rtů, v ústech, krku, v očích, uších, někdy až otoky

ekzémy, kopřivky, otékání

dýchací problémy, rýma

nevolnosti, bolesti břicha, zvracení, průjmy

v extrémním případě hrozí anafylaktický šok: zástava dechu, mdloba, bezvědomí

Někdo si teď možná klepe na hlavu: Jak bych mohl mít potravinovou alergii, když jsem nikdy předtím žádné problémy neměl? Odpověď zní, že alergie se dá vypěstovat kdykoliv během života, vliv na to má nejen dědičnost, ale také stres, styk s alergenem, oslabení organismu různými infekcemi a podobně.

„Jsem aktivní sportovkyně s alergií na mléko, co teď s tím?“ konstatovala jsem tenkrát. „Co teď vlastně budu jíst, kde budu brát bílkoviny a vápník pro svoje tělo zmožené tréninkem?“ Na scénu přišlo pečlivé zkoumání etiket a reorganizace jídelníčku.

Potraviny, jimž by se měl člověk s alergií na mléčnou bílkovinu vyhnout, jsou mléko, máslo, sýr, smetana, šlehačka, kysané výrobky (tady je rozdíl oproti lidem s intolerancí na laktózu, ti kysané výrobky většinou mohou), jogurty, syrovátka, tvaroh. Existuje ale i nemálo potravin, na které si musíte dát pozor a zkontrolovat etiketu, protože obsahují menší či větší množství mléka. To můžete doma snadno nahradit sójovým, rýžovým, mandlovým, kokosovým nebo ovesným mlékem, ale jinak budete v závislosti na míře své alergie zkoumat složení paštik, sladkého a kynutého pečiva, palačinek a lívanců, svíčkové a jiných smetanových omáček, jíšky, drobenky, nádivky, čokolády (mléčná je jasná, ale i v některých jiných druzích s náplněmi se mléko vyskytuje), "krémových" polévek (někdy to znamená, že je jen rozmixovaná do krémové textury, někdy ale přímo přidávají smetanu), šťouchaných brambor a bramborové kaše, makové náplně, špenátu (v některých restauracích do něj automaticky dávají smetanu), přílohových omáček a pomazánek i každé salátové zálivky.

Co je to potravinová intolerance V poslední době se začíná hodně mluvit o potravinové intoleranci. Zde se jedná o nesnášenlivost, nebo neschopnost těla zpracovat určitou potravinu, ať už v důsledku chybějícího enzymu k jejímu zpracování (nejčastější je laktózová intolerance), nebo autoimunitní poruchy (celiakie – intolerance lepku). Její příznaky se trochu odlišují od alergických, patří mezi ně: zvracení, průjmy (i chronické), plynatost, bublání a kručení v žaludku po jídle

úbytek hmotnosti, chudokrevnost, únava, bolesti hlavy

u dětí poruchy růstu Symptomy se však nemusejí dostavit okamžitě po pozření jídla, ale i v několikahodinovém odstupu. Dlouhodobé užívání kritické potraviny může vést k chronickým potížím a některé suroviny jako například mléko nebo sója se vyskytují i v jídlech, kde byste to vůbec nečekali (třeba v paštice). Pak je vystopování původu obtíží téměř nemožné. Nejčastějšími alergeny, na které byste se měli při příznacích zaměřit, jsou mléko, vejce, lepek (obiloviny), sója, ořechy, ryby a mořští živočichové a některé druhy ovoce a zeleniny.

Kvůli alergii jsem se začala zajímat více o své jídlo, jíst rozmanitou stravu i bez bílé výplně a zbytek prášků jsem s úlevou hodila do koše. Od té doby je mi špatně, jen když se přejím nebo sním něco zkaženého, stejně jako ostatním lidem. Dokonce i moje babička se na stará kolena naučila vařit pro mě zdravé jídlo, tak proč byste nemohli vy? Představuji vám zde inspirativní lehké letní menu, které ocení po doběhu jak sportovci s alergií na laktózu, tak jejich nealergičtí spolustolovníci.

Předkrm

Placičky z červené čočky a mrkve

Červená čočka je úžasná potravina, protože ji nemusíte předem namáčet. Objem jedné misky propláchněte, zalijte vodou centimetr nad čočku a vodu nechte vyvařit. Nastrouhejte tři mrkve, přidejte nadrobno nakrájenou osmahnutou jednu větší cibuli, podle chuti česnek, sůl a pepř. Pokud je čočka moc vodová, přidejte hrst mouky. Mrkev můžete nahradit nebo zkombinovat s červenou řepou. Ze surovin umíchejte polotekutou hmotu, kterou osmažte na kapce oleje. Kam se hrabou mastné bramboráky!

Hlavní chod

Kuřecí steaky se šťouchaným hráškem a mátou

Uvařte dvě velké brambory, spařte 250 gramů hrášku a nasekejte hrst lístků máty. Osolte a opepřete kuřecí maso a opečte ho na grilovací pánvi na troše olivového oleje. Brambory rozšťouchejte společně s hráškem do hezké zelené hmoty a nakonec přidejte mátu, dochuťte solí nebo pepřem, a pokud se neobejdete bez máslové chuti, použijte ghí. Činnost šťouchání brambor je sama o sobě samostatným cvičením komplementárním k běhu a díky tomuto posilovacímu cvičení získáte i nárok na dezert. Až budou steaky hotové z obou stran, nechte je na chvíli odpočinout v alobalu společně se snítkami rozmarýnu. Výsledkem je skvěle osvěžující lehké jídlo ideální pro letní večer po doběhu.

Dezert

Palačinky s borůvkami

Do nádoby na těsto prosejte hrnek celozrnné mouky (špaldová, pšeničná nebo žitná), přidejte 2 vejce, lžíci stévie, skořici podle chuti, trochu soli a postupně přilévejte mandlové mléko, až bude směs dostatečně tekutá. Tatínek mě v dětství naučil, že nejlepší palačinky mají být tenké, ohebné a na krajích lehce křupavé.

Pokud má vaše tělo problém i s vejci, můžete jako pojivo použít rozemletá chia semínka namočená ve vodě. Těsto nechte pár minut odpočinout a podle potřeby dolijte mandlové mléko. Na rozpálenou pánev nakapejte trochu oleje (já nejraději používám kokosový, který dodá palačinkám opravdu lahodnou chuť) a rovnoměrně rozlijte naběračku těsta. Jako náplň použijte ovoce rozmíchané v mandlovém mléce, nejlépe vlastnoručně nasbírané. Nečekejte, až budou všechny palačinky hotové, ale rovnou je distribuujte čerstvě teplé mezi slinící účastníky hostiny, kteří hlasitě a mlaskavě pochvalují kuchařku.