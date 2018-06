Společnost Czevitrum zvítězila v programu KB „Nastartujte se“

Odborná porota vybrala z 82 přihlášených podnikatelských projektů společnost Czevitrum - výrobce originálního interiérového osvětlení a doplňků kombinující tradiční českou sklářskou výrobu a nejmodernější LED technologie. Na otázky odpovídá Vlastimil Janecký, jeden ze zakladatelů společnosti.

Co pro vás vítězství v grantovém programu „Nastartujte se“ znamená?

Skvělý pocit z toho, že to, co děláme, má smysl. Pro naši firmu je to výjimečná možnost, jak výrazně urychlit rozvoj našich aktivit doma i v zahraničí a dokončit vývoj nových produktů.

Proč jste svůj projekt do programu přihlásili?

Chtěli jsme se porovnat v konkurenci s dalšími start-upy, obdržet zpětnou vazbu od investorské veřejnosti a samozřejmě se pokusit o získání grantu, který by nám pomohl v urychlení našeho podnikání. O grantovém programu jsem se dozvěděl přímo od mé bankovní poradkyně, paní Štěpánkové z liberecké pobočky Komerční banky.

Na co využijete získanou výhru 300 000 Kč?

V prvé řadě posílíme naše výrobní kapacity, abychom mohli rychleji rozšířit naši partnerskou síť designových showroomů v zahraničí. Neméně důležité je pro nás dokončení již zmíněného vývoje dalších inovativních osvětlení a také rozšíření povědomí o naší značce.

Můžete prozradit vaše další podnikatelské plány?

Se svým kolegou Karlem Putnarem se nyní chceme maximálně věnovat tomuto projektu, dokud značka Czevitrum nezíská stabilní místo na trhu, případně rozšířit aktivity v rámci oboru. Jiné podnikatelské plány jsou pro mne tedy spíše hudbou vzdálenější budoucnosti.

Proč jste se rozhodl podnikat?

Pro mne osobně to byla možnost jak si splnit sen, dělat, co mě baví a stát se nezávislým. To by od samotného začátku nebylo možné bez podpory mých blízkých, především rodičů.

Dáte mladým lidem, kteří by chtěli začít podnikat, nějakou radu?

Rozhodně bych jim doporučil vybrat si činnost, která je bude opravdu bavit a naplňovat. Obrnit se koňskou dávkou trpělivosti, připravit se na to, že skoro nic nepůjde podle plánů. A hlavně začít.

Máte nějaký návrh na zlepšení podnikatelského prostředí v ČR?

Zavedení systému jednotného inkasního místa a posílení právního prostředí.