Spartan Race aneb „ten závod v blátě“

Jasná, Nízké Tatry, Slovensko, 24. ledna 2015. Půl metru sněhu, hurá, konečně opravdová zima! Utíkej, pořád nahoru, na Chopok. Přeskoč, prolez, podlez, dej si třicet za uklouznutí na zmrzlém monkey bar. Klouzačkááá, vezmi pytel, sedni na něj, svez se dolů. Samozřejmě ho potom musíš vytáhnout zpět nahoru. Občerstvovačka na vrcholu, hod sněhovou koulí a už jen po zadku dolůůů!

Vidíte? Spartan Race není jen bláto. Je to závod, který prověří váš běh, sílu, mrštnost, vytrvalost a šikovnost. Někdo se s těmito schopnostmi už narodí, nikdy ale není na škodu trošku trénovat. Od toho tu je právě naše tréninková skupina. Společně dřeme, společně i slavíme. A že na Jasné bylo co! Šestý tým v elitní vlně, čtvrtý tým v open a skvělá umístění jednotlivců - naše „ženy“ se vyznamenaly a byla z toho krásná stříbrná a bramborová medaile.

Není to jen o závodech, je to o spolupráci a dřině během roku, o komunitě, o společně propocených tričkách, odřených kolenech a spálených rukách. Tréninky se konají několikrát týdně, přes zimu cvičíme v Paintball Hall Brno, kde se nás letos pravidelně scházelo až čtyřicet, a běháme v břečkách imitujících sníh. Od začátku jara zase okupujeme workoutová hřiště v Komárově, Krpoli, Kohoutnách, běháme v Pisárkách, v oboře Holedná, v Medlánkách,…zkrátka naším cvičištěm je celé Brno. Takže pokud někdy uvidíte skupinku lidí, kteří dělají burpees a ještě se u toho usmívají, budeme to asi my! Buď na nás můžete koukat a klepat si na čelo, nebo se můžete přidat. Naši trenéři jsou moc šikovní a kreativní a za cvičení zaplatíte jen vlastním časem a nějakou tou kapkou potu.

Koncem března jsme se vypravili do polské Varšavy a kromě krásného města jsme si proběhli i městský hipodrom Tor Wyscigów Konnych Služewiec. Pří závodě 28. března jsme tam znovu zaváleli. Dále nás čeká SR Sprint v Budapešti (18. dubna), v Liberci SR Sprint (2. května) a Universalmanie, a mnoho dalších závodů. A samozřejmě tréninky!

Každý člověk má své sny a cíle. Co když je ten váš stejný jako náš? No... You´ll know at the finish line!

Tak nahlédněte na FB Spartan Race Training Group Brno, třeba se vám naše akce zalíbí. My vás rádi přivítáme.

AROOO!