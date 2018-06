Soutěžíme o běžecká BT sluchátka od JBL a startovné na Košický maraton

Kolikrát se vám při běhu stalo, že vám vypadávala sluchátka, zamotávali jste se do kabelů a nikdy jste si nemohli byt jistí, zda vás nepřeválcuje někdo nebo něco, zatímco vy posloucháte svojí hudbu?

Legendární americký výrobce audia, který ozvučil snad všechna kina v Americe a v současnosti válcuje se svými Bluetooth reproduktory konkurenci na celém světě, se rozhodl nabídnout běžcům to nejširší a nejkvalitnější řešení sluchátek zároveň.

Před třemi lety JBL koupilo americký triatlonovo-běžecký startup jménem Yurbuds a s ním i 40 % trhu běžeckých sluchátek. Po třech letech končí existence dvou samostatných značek a jedinou, za to nejrenomovanější značkou speciálních běžeckých sluchátek zůstane JBL. Spojilo se tak to nejlepší, co bylo vyvinuto z hlediska funkcionality pro běžce, s nejlepším zvukovým a bezdrátovým přenosem.

Běžcům se díky JBL splní dlouholeté požadavky funkcionality -nevypadnou a netlačí; bezpečnosti - propouštění okolního zvuku a reflexní prvky a akustiky, kterou můžete očekávat od výrobců audia s šedesátiletou tradicí.

sluchátka JBL Reflect Mini BT

JBL dnes představuje v běžeckých sluchátkách absolutní špičku, jak do šířky nabídky, tak do výbavy a ceny zároveň. Speciální běžecká sluchátka JBL začínají už na ceně 599 Kč, JBL na vrcholu výbavy budou stát přes

5 000 Kč.

Nejlepší zpráva pro běžce je, že si budou moci konečně vybrat podle tvaru ucha a vlastních požadavků funkcionality.

Soutěžit o běžecká sluchátka od JBL a startovné na Košický maraton můžete zde