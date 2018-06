SOUTĚŽ: Staňte se modelkou naší fashion story

Soutěž skončila 29. září 2014 Výherkyněmi jsou Anna Hrubá z Prostějova a Lucie Vaňková z Prahy.

Zatímco modelka musí být sotva mladistvá reklama na hlad, běžkyně bývají různých somatotypů. Vysoké i malé, prostorově výrazné i tenké, školou povinné i řádně vyzrálé. A všechny chtějí běhat v krásném oblečení. Není proto důvodu, aby byly běžecké kolekce předváděny dívkami, které si z dietních důvodů nikdy nedoběhly ani pro rohlík. RUNGO testuje běžecké věci na reálných běžkyních a proto shání dvě modelky pro focení podzimní adidas kolekce - z masa a kostí a z běžecké komunity.

Co přesně nabízíme? Přijedete za námi do Prahy, my vás nalíčíme, oblékneme vás do krásného trička, legín a bot a pak se s námi v doprovodu fotografa půjdete proběhnout. Variantou oblečení se nechte překvapit, pro inspiraci se můžete podívat SEM.

Co pro to musíte udělat? Víme, že si tu výhru zasloužíte, takže po vás nechceme ani fotku s mírami a zatahovaným břichem, ani srdceryvný příběh o tom, jak jste začala běhat se svým jezevčíkem. Prostě nám do nedělní půlnoci 28.9. 2014 pošlete své jméno a kontakt na vás (lépe i telefonický) na e-mail soutez@rungo.cz. Do předmětu napište „adidas fashion story“. V pondělí

dvě z vás vylosujeme a třeba to budete právě vy, které zavoláme a uděláme z ní hvězdu. Vězte jen, že účastí v soutěži svolujete k uveřejnění svých fotografií na stránkách RUNGO.CZ.

Všechny jste naše hvězdy a proto vás budeme hýčkat tak úžasně, až nám to uvěříte!