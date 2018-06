Jak jsem spadnul do koňskýho lejna aneb vaše smolné běžecké zážitky

Jak jsem byla poslední. Šla jsem na desetikilometrový závod. Sice ne první, ale zato na neznámé trase. Zatímco já byla zvyklá na běhání po osmé večer pěkně ve stínu a po rovině, závod byl dost do kopce, a to pěkně od startu. Bolela mě hlava od sluníčka, kontaktních čoček, které jsem si výjimečně vzala, od startu jsem potřebovala na malou a nejlepší týden v měsíci to taky nebyl. Brzo jsem musela přejít do chůze a přemýšlela, jestli budu dřív brečet nebo zvracet. Běžel se dvakrát stejný okruh a já si přísahala, že jestli se dostanu do té půlky, kde se běží kolem startu, tak tam rovnou zůstanu. Zhruba na čtvrtém kilometru mě předběhl vítěz, který už běžel druhé kolo, což mě moc nepovzbudilo. Nakonec jsem se odhodlala i do druhé poloviny. Po trati jezdily hlídky na kolech, bylo mi divné, proč se ten jeden pořád drží za mnou, v jednom kuse přibržďoval. Po chvíli mi došlo, že si mě hlídá jako posledního a uzavírá závod. Kousek před cílem stála v cestě sanita - hrklo ve mně, pár vteřin jsem si byla jistá, že tam čeká na mě. Do cíle jsem se sice dostavila, ale žádný radostný pocit to teda nebyl. Kolo v tombole jsem nevyhrála a někde ztratila svojí oblíbenou náušnici. Závodu se zúčastnilo i několik slepých/zrakově postižených běžců, i ti patřili mezi ty, kteří běželi rychleji než já. Běhám pomalu a na závody chodím spíš pro radost, ale tady se tedy nekonala. Někdo poslední být musí, ale je to pěkně na houby, když jste to zrovna vy.