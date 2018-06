Staňte se proměnou jara 2015 a vyhrajte to, co vám jinde nedají

Jak bude soutěž probíhat Koho hledáme: Muže i ženy, velké i malé, mladé duší či občanským průkazem. Vás, kteří začnete od ledna 2015 pravidelně běhat a dovolíte nám sledovat a jednou měsíčně sdílet vaši proměnu se čtenáři RUNGO. Co od vás chceme: Každý měsíc až do konce dubna 2015 nám pošlete svoji fotografii v upnutém běžeckém oblečení a jeden až tři odstavce o tom, jak probíhá vaše snažení. Na report o vašich pokrocích budeme čekat do 7. dne každého měsíce (tedy 6.1., 7.2., 7.3., 7.4. a 7.5. 2015) a vydáme je v článku, abychom o vás měli přehled. Co získáte: Kila dolů a skvělý pocit, to především. Rychlé nohy a pevný zadek, to každopádně. Titul inspirátora ostatních. A na konci své cesty jeden z vás obdrží i něco pěkného od naší redakce. Co, to vám zatím neprozradíme. Jak se přihlásit: Do 6.1. nám pošlete svoji fotografii v běžeckém nebo upnutém oblečení na výšku i šířku a pár řádek o sobě (vaše jméno, kolik je vám let a kolik je vám kilogramů) a o tom, proč začínáte běhat a hubnout, jaké jsou vaše motivy a cíle. Vše nám napište na e-mail soutez@rungo.cz (omlouváme se ale schránka promena@rungo.cz je dočasně nefunkční). Do soutěže zařadíme všechny příchozí, ale pokud nám nepošlete svoje další fotografie a reporty včas, vyřadíme vás. Pozor: Přihlášením do soutěže vyslovujete souhlas se zveřejněním vámi poskytnutých informací jak na našem webu, tak na sociálních sítích (FB).