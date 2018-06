Jeden okamžik a různá místa. Takto prožívali svítání naši čtenáři

Začít prázdniny tím, že uděláte něco bláznivého, nadchlo nás i naše čtenáře. Většina z nich to zažila poprvé. Řeč je o včerejším brzkém vstávání jen z důvodu spatření východu slunce. Svědčí o tom krásné vzkazy, které připojili k pořízeným fotografiím. „Více takových výzev,“ zaznělo mnohokrát.

Fotografie ze svítání 1. července 2017 zasílali do naší soutěže a my vám teď představujeme fotogalerii všech, které jsme obdrželi. Takové romantické srdce je třeba náležitě ocenit, a protože si aktéři počasí nemohli vybrat, o deseti cenách rozhodl los, nikoliv krása pořízené fotografie. Seznam vylosovaných naleznete na konci článku.

Soutěž však pokračuje dál po celé prázdniny. I vy, kteří jste ještě nevstali kvůli svítání, to můžete udělat kdykoliv až do 31. srpna 2017. Do téhož data pak

Pozor Každý účastník zašle jednu fotografii, která musí mít minimální rozměr 640 pixelů na šířku. Redakce si vyhrazuje právo na použití fotografií pro články a galerie.

zašlete své svítání zachycené na fotografii k nám do redakce na e-mail soutez@rungo.cz. Do předmětu uveďte heslo „svítání“, připojte podpis a hlavně místo, ze kterého jste fotili. Z nejhezčích fotografií vytvoříme velkou fotogalerii, ve které necháme čtenáře hlasovat o deset nejhezčích obrázků,

jejichž majitelé získají od redakce překvapení.

Článek s hlasovací fotogalerií očekávejte během prvních deseti dnů měsíce září na našich stránkách www.rungo.cz.