SOUTĚŽ: Pošlete fotku ze svého prvního (letošního) výběhu

Jak se zúčastnit

Fotografie nám zasílejte e-mailem na adresu there47bell@photos.flickr.com

Čas máte až do 4. ledna 2016 do 12:00. Do předmětu zadejte název či popisek k vaší fotce a do těla e-mailu napište vaše jméno a e-mailovou adresu. Bez kontaktních údajů vás nebudeme moci zařadit do soutěže o ceny. Fotografie by měla mít na šířku minimálně 640 pixelů.

Odesláním soutěžní fotografie zároveň vyjadřujete svůj souhlas s jejím využitím pro redakční účely na RUNGO.cz.