Běháte? Tak to určitě potřebujete boty a s námi je můžete vyhrát

Potřebujete nové běžecké boty, nebo jen toužíte mít další do sbírky či „ochutnat“ novinku na vlastní nohy? Je tu příležitost získat CRAFT V175 Lite pro běžce s neutrálním došlapem.

Značka Craft je dlouholetým partnerem RUNGO závodů a už mnohokrát jste mohli startovat z jejich brány vstříc zážitkům. Soutěžní otázka ale směřuje k ročníku 2018, který je teprve před námi a jeho novince. Napište nám, ve kterém městě se bude konat Craft RUNGO závod vůbec poprvé? Napovíme vám, že odpověď můžete hledat na webu rungozavody.cz, který jsme pro vás nedávno otevřeli. Odpovědi pište na e-mail soutez@rungo.cz. Každý soutěžící smí odpovědět pouze jednou a to nejpozději do čtvrtka 15. března včetně. Do předmětu zadejte heslo „Craft“. Pod odpověď se nezapomeňte podepsat a nechat na sebe kontakt (adresu a telefon).

Dva výherci, jeden muž a jedna žena, se mohou těšit na obuv v hodnotě 3 890 korun, která má bezešvý vršek a Vibram MEGAGRIP podešev. Samozřejmostí je, že si budete moci vybrat barevnou variantu, která se vám nejvíce líbí. Výsledek losování se dozvíte v aktualizaci tohoto článku v pátek 16. března. Přejeme mnoho štěstí a pokud se už nemůžete dočkat, zkraťte si čekání u tohoto videa.