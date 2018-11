Vyjděte vstříc poslední chodecké výzvě RUNGO.cz a nachoďte více než Petra

Jak se přidat do soutěže? Chcete-li s námi soutěžit o cenu, je třeba jakékoliv chodecké aktivity zaznamenávat do naší listopadové Endomondo výzvy. To můžete s aplikací Endomondo nainstalovanou do chytrého telefonu nebo sporttesterem, který do Endomonda synchronizujete.

Je to skutečně tak. Máme před sebou poslední společný měsíc, poslední společnou chodeckou výzvu. Od prosince web RUNGO.cz končí a my s ním. Nebudeme ale živit smutek, raději to spolu rozchodíme! Ještě do 20. listopadu můžete soutěžit v naší listopadové výzvě. Den poté vyjde článek se jmény výherců výzvy. Ti budou mít šanci přihlásit se o výhru do 25. listopadu, abychom stihli rozeslat odměny.

Abychom to měli krapet ozvláštněné, tak listopadové výzvě nenastavíme pevný limit. Pokud se budete chtít do slosování zapojit, musíte nachodit více kilometrů než já. Na Endomondu mě najdete pod jménem Petra RUNGO. Pokusím se vám nedat ani kilometr zadarmo, přestože je za okny dokonalé počasí na to, aby člověk zalezl pod deku nebo poblíž krbu, s knížkou a hrnkem něčeho teplého na zahřátí.



Pokud se budete chtít projít společně, můžete se přidat na náš výšlap v Praze nebo Brně. Kalendář najdete tady.

Výherce říjnové výzvy

V říjnu jste museli nachodit nejméně 80 kilometrů. Pustili jste se do toho směle. Celkově jste v říjnové výzvě nachodili 16 811 kilometrů. Do soutěže se dostalo 70 účastníků. Vylosován byl Ivo Štolpa. Gratulujeme! Ozvěte se prosím na e-mail Sarka.Spacilova@rungo.cz.