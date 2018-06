SOUTĚŽ: Kdo vyhrál startovné na No Men Run?

Motivace k běhu je velké téma, zvlášť když venku padají trakaře a tělo je tak trochu více nakloněno ke gauči. Tři šikovné běžkyně, které letos poběží čistě ženský závod v barvách RUNGO, v tom ale mají jasno:

„Má motivace pro běh je mnohonásobná. Nechci dopadnout jako manžel, který se stal závislý na počítači, stejně jako mladší dcera. Učím na 1. stupni ZŠ tělocvik, třídu máme ve třetím patře a nechci, aby mě celá třída předběhla a já funěla za ní. Nechci být protivná učitelka, ale oblíbená, a tak nabírám endorfiny, protože toto povolání je celkem psychicky náročné.“ Stanislava Kolářová



“Běhat jsem začala místo organizovaného cvičení, na které jsem se musela objednávat. U běhání toto v žádném případě nehrozí. Když mám čas, tak běžím. Běh miluji. Stala jsem na něm závislá. Běhání mi dává volnost a neskutečné pocity. Jen já a cesta. Slunce, déšť nebo sníh, to je jedno vždyť běžím a je mi fajn. A ta euforie po doběhu je k nezaplacení. Jo a ještě jedno velké plus - takovou postavu jakou mám teď jsem nikdy neměla.“ Kamila Marešová

“Běhám od října a hrozně mi běh přirostl k srdci. Minulý měsíc jsem dala svou první měsíční stovku a první desítku v kuse. Začala jsem běhat kvůli hubnutí, ale to je teď už jen vedlejší produkt. Čas, kdy běhám, je NO MEN TIME & NO CHILDREN TIME, je to MY TIME - žádné telefony, žádná práce, žádné utíraní ručiček, žádné podávání pití, žádné otázky, jen já a moje vůle a odhodlání dávat jednu nohu před druhou.“ Martina Dalimanová

Stanislavě Kolářové, Kamile Marešové i Martině Dalimanové gratulujeme nejen k vítězství, ale i k tomu, jak moc mají běh rády a umí si jej užít! Výherkyně kontaktujeme e-mailem.