I AM BOLT. Exkluzivní soutěž o vstupenky do kina je tu

Devítinásobný olympijský zlatý medailista a nejrychlejší muž planety Usain Bolt se objeví na filmových plátnech. Film I AM BOLT odhalí divákům, jak žijící sportovní legenda trénuje, závodí, relaxuje. Ale nejen to. Představí ho i v roli nejlepšího přítele, týmového parťáka a syna. Exkluzivní snímek o muži, který se stal inspirací pro mnoho generací, bude promítán v celosvětové premiéře v pondělí 28. listopadu ve stovkách kin celého světa, včetně necelé dvacítky českých.

O filmu co: I AM BOLT, jednorázová projekce dokumentárního filmu a přidaných materiálů anglicky s českými titulky

I AM BOLT, jednorázová projekce dokumentárního filmu a přidaných materiálů anglicky s českými titulky kdy: pondělí 28. listopadu 2016

režie: Gabe Turner a Ben Turner

Gabe Turner a Ben Turner pro více informací navštivte tyto stránky

