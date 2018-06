SOUTĚŽ: Hledáme tři Amazonky do Rungo týmu na No Men Run

Nechci tvrdit, že ženy muže nepotřebují od té doby, co vynalezli vibrátor, GPS navigaci a automatickou převodovku. My běžkyně muže milujeme. Ctíme. Obdivujeme. Rády si jejich přítomnost vychutnáme až do konečků prstů. Ale jsou dny a situace, kdy si chceme užít jako holky s holkama. A někdy se ty situace týkají i běhu.

No Men Run První český štafetový běh jen pro ženy startuje 25. dubna 2015. Čtyřčlenné týmy uběhnou trasu dlouhou 88 km rozdělenou na 8 úseků vedoucí z Nového Města na Moravě až do velké Bíteše. Tým se pohybuje společně s právě běžící závodnicí tak, aby na další předávce byla připravena další žena týmu k předání štafety. To klade důraz na navigační a logistickou připravenost a sehranost týmu, protože kdo zrovna neběží, řídí auto nebo naviguje. Trasa závodu slibuje proběhnutí krásnými kouty Žďárských vrchů, Českomoravské a Hornosvratecké vrchoviny včetně přímého okolí hradů Pernštejn a Zubštejn. Motto běhu je „Poběž a zažij!“. Více informací na nomenrun.cz.

První a jediný štafetový závod jen pro ženy u nás startuje 25. dubna 2015 ze SKI arény v Novém Městě na Moravě. Osobně tenhle typ závodů miluju. Mám při nich pocit opravdu dlouhého souvislého pohybu krajinou a užívám si pozorování, jak se mění. A taky si užívám logistiku a plánování. Štafetový závod totiž není jen tupé pobíhání od fáborku k fáborku. Řídíš, naviguješ, připravuješ se, běžíš, děláš jídlo, masíruješ kamarádce křeč, zase řídíš, zase naviguješ, zase běžíš.

Pořád funguješ jako součást týmu, který nesmí nikdy zastavit, což dělá ze závodu opravdu jedinečný a intenzivní zážitek. V případě No Men Run navíc jen v dámské společnosti, ve které se nemusíte stydět utřít si nos do rukávu nebo si přede všemi za zuřivého přisprostlého láteření propíchnout puchýř na palci. A o bezpředmětnosti řešení oprýskaného laku na nehtech nemluvě. Prostě stačí jen tak si běžet.

Jako kapitánka RUNGO týmu k sobě hledám tři Amazonky, které si to ženské běžecké dobrodružství užijí se mnou. Neptám se na to, za kolik máte desítku nebo jestli umíte běhat kopce. Pro mě je důležitá vaše radost z pohybu, vaše bojovnost, vaše chuť něco společně zažít a váš smysl pro tým a kamarádství. A taky trochu smysl pro srandu.

Moje bojové motto pro tento závod je „Žeru syrový maso“, protože jen představa velké porce tataráku s topinkami a několika škopky ve mně spouští to pravé zvíře v jakkoliv náročném terénu. Inspirujte se mojí fotografií, vymyslete si vlastní motto a ukažte mi svoje nadšení pro věc na podobné fotografii. Z vašich fotek sestavíme fotogalerii, ze které naši čtenáři vyberou tři vítězky.