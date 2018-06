Buďte šílení a udělejte, co ještě nikdy, vstaňte za Sluncem

Aktualizace článku: pozor, soutěž trvá do konce srpna! Stále se můžete zapojit.

Ještě nikdy jste se dobrovolně nevytrápili z postele za tmy a k tomu o víkendu jen proto, abyste viděli úsvit? Teď do toho půjdete! Nebudete v tom totiž sami, vstane naše redakce a všichni čtenáři, kteří mají byť jen trochu dobrodružného a romantického ducha.

O co jde

Sdílený zážitek je dvakrát tak lepší zážitek. Proto do toho jdeme všichni společně v jeden den, v tu samou dobu. Prostě tuto sobotu 1. července vstanete, vyběhnete na nejvyšší kopec v okolí, a až kolem sebe uvidíte nádheru, jakou jen samo nebe umí nachystat, bude vám po těle běhat husí kůže i proto, že si uvědomíte, jak v tuto samou chvíli a to samé Slunce vidí desítky dalších běžců z jiného místa a oni myslí zase na vás. Lepší úvod prázdnin a letních dovolených jste si ani nemohli přát. Uvidíte, že nebudete litovat.

Slunce v sobotu 1. července 2017 vychází v 4:57.

Pozor Každý účastník zašle jednu fotografii, která musí mít minimální rozměr 640 pixelů na šířku. Redakce si vyhrazuje právo na použití fotografií pro články a galerie.

Svůj zážitek ostatním představíte formou fotografie, kterou pošlete k nám do redakce na soutez@rungo.cz (nezapomeňte napsat, kde jste ji pořídili a podepsat se). My pak vytvoříme unikátní fotogalerii východu Slunce z různých míst a deseti opravdovým RUNGO srdcařům, kteří v sobotu vstanou s námi, pošleme dárek v podobě funkčního trička. Zítřejší fotografie nám prosím pošlete nejpozději do zítřejší půlnoci.

Foťte slunce po celé léto

Jelikož ale víme, že ne každý bude mít možnost zítra ráno vstát a vyběhnout, budeme rádi pokud nám budete posílat fotografie východů slunce během celých prázdnin až do 31. srpna. Během následujících deseti dnů z nich sestavíme fotogalerii, kterou si budete moci prohlédnout na RUNGO.cz a hlasovat, kterých nejlepších deset fotografií získá odměnu.