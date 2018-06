SOUTĚŽ: rozběhněte se pro startovné a vybavení na adidas Běh pro ženy

Abychom si udržely tepovku a tempo, probereme během tréninku všechny podstatnosti toho dne. Ona si první všimne, že jsem zhubla. Ona si první všimne, že jsem se zlepšila. Na rozdíl od samců Homo sapiens se to nebojí pochvalně okomentovat a já pro ni dělám totéž. Stresy z práce i soukromí necháme za zády na trati a u vyklusávacího smoothie už se jen vědoucně usmíváme. Někdy je opravdu lepší běhat sama. Ale s kamarádkou je to vždycky daleko větší zábava.

Máte taky takovou kamarádku? Nebo máte kamarádku, která o běhání přemýšlí, ale ještě nenašla impulz k tomu, vyjít ze dveří a poprvé se rozběhnout? Nebo jste vy ta nesmělá, která by se chtěla k běhající kamarádce přidat? Tak to udělejte! A až to uděláte, napište nám váš společný příběh a doplňte jej fotografiemi nebo třeba videem. Vaší kreativitě meze neklademe. Dvě nejzajímavější dvojice od nás dostanou nejen startovné na zářijový závod adidas Běh pro ženy 5 km a vybavení na běh od firmy adidas! Chcete slušivé běžecké botky, legíny a tričko? Rozběhněte se s vaší kamarádkou a dejte nám o tom vědět! Jediné, co od Vás budeme chtít na oplátku my, bude jeden článek o tom, jak probíhá váš společný trénink.

Soutěžní odpovědi posílejte na soutez@rungo.cz do 16. července 2014.