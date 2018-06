Soutěž adidas Women’s Challenge: výzva pro všechny ženy. I pro vás

Muži se oproti ženám účastní závodů RunCzech běžecké ligy v daleko větší míře, než je tomu v západních evropských zemích. Proto se Prague International Marathon rozhodl věnovat ženám speciální péči a vymyslel projekt adidas Women’s Challenge, který si dává za cíl odbourat strach z neznámého a usnadnit ženám cestu k jejich vysněnému závodu. Jak se tedy dobrat k cíli a co je potřeba pro to udělat?

Stanovte si osobní cíl. Každá finalistka z vybrané dvanáctky si stanoví svůj osobní cíl, jehož bude chtít v roce 2014 dosáhnout. Může to být adidas Běh na 5 kilometrů v září, první půlmaraton či maraton, ambicióznější se mohou pokusit zvládnout půlmaraton pod dvě hodiny. Stanovte si svůj osobní cíl i vy.

Běhejte podle plánu. Finalistkám vytvoří Miloš Škorpil osobní tréninkový plán na míru. Ostatní ženy, které zaškrtly v on-line registraci políčko adidas Women’s Challenge, budou dostávat pravidelně každých 14 dní newsletter obsahující tréninkový plán. Chcete-li dostávat tento newsletter a nejste-li přihlášená na žádný ze závodů RunCzech, stačí, pokud o to požádáte na adrese women@pim.cz.

Nechte se odborně prohlédnout. Vaše první běžecké krůčky by měly vést nejdříve k odborníkovi, který zjistí, jak na tom vaše tělo skutečně je. Naše finalistky absolvují sportovní vyšetření v Institutu sportovního lékařství (ISL). Chcete-li vítězit způsobem ohleduplným ke svému zdraví, následujte jejich příklad. Tým ISL poskytuje komplexní zdravotní služby sportovcům všech věkových a výkonnostních kategorií.

Běžecké boty jsou základ. Jedna má nohy, jak se říká, do X, druhá do O. Každá jsme jiná, a proto je důležité vybrat vhodnou běžeckou obuv tak, aby to vyhovovalo právě vašemu jedinečnému došlapu. V běžeckém centru Running Mall si nechte došlap otestovat a zjistěte, který typ běžecké obuvi byste měli nosit, až poté řešte design a barvu bot. Nezapomeňte na to, že běžecké boty by měly být vždy o 1 – 1,5 velikosti větší, než je vaše běžná obuv.

Zaběhněte si Cooperův test. Pomůže vám nejlépe zjistit vaši kondici. Byl vypracován v roce 1968 týmem Kennetha H. Coopera a je jednoduchou metodou, která spočívá ve dvanáctiminutovém nepřetržitém běhu ve známém terénu. Podle vzdálenosti, kterou se vám podaří zdolat, se měří i vaše kondice. Pro tento test platí stejné pravidlo jako pro závod, nepřepalte začátek.

Najděte si běžeckého parťáka. Když je venku tma a špatné počasí, jste unavené z neustálého kolotoče práce, domácnosti či starostí o děti, není nic jednoduššího, než si říci: "Dnes běhat nepůjdu, nechám to na zítra." Věřte ale, že když jste na něj s někým domluveni nebo když své pokroky sdílíte s kamarádkou po internetu, odkládá se běžecký trénink hůře.

I při běhu se za vámi budou muži otáčet. Nespornou výhodou běžecké módy je to, že nemusíte balancovat na deseticentimetrových podpatcích, a přesto se můžete stát středem pozornosti nejednoho běžce. Vyrazte na nákupy a oblékněte se do funkčních materiálů podle poslední módy. Nejenže se v nich budete cítit pohodlně, ale díky jejich ochranným prvkům budete zvláště v zimních měsících dobře vidět i po tmě. Nyní jsou v prodejně adidas Running – Prague Marathon Store na Letné třicetiprocentní slevy na veškeré zboží. Do čeho se oblékly naše finalistky, uveřejníme během března.

Odměňte se za každý splněný cíl. Finalistka, která se přiblíží svému osobnímu cíli nejvíce, získá zapůjčení vozu Volkswagen na čtyři měsíce. Netvrdíme, že by vám přítel hned musel kupovat po skončení běžecké sezóny auto (i když by mohl), ale splníte-li si svůj osobní cíl, odměňte se za to. Může to být sportovní víkend s kamarádkami, relaxační masáž, pobyt na horách nebo cokoliv, na co se budete během tréninků těšit a co vás na závodech bude pohánět vpřed.

Pojďme se společně rozběhnout a dokažme ostatním, že běžecké závody už dávno nejsou pouze mužskou záležitostí.

Závody RunCzech v rámci adidas Women’s Challenge 2014:

Sportisimo 1/2Maraton Praha – 5. dubna 2014

Volkswagen Maraton Praha – 11. května 2014

Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary – 24. května 2014

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice – 7. června 2014

Mattoni 1/2Maraton Olomouc – 21. června 2014

adidas Běh pro ženy 5 km (v rámci Grand Prix Praha) – 6. září 2014

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem – 14. září 2014