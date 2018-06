SOUTĚŽ: Známe výherkyně běžeckého vybavení s firmou adidas

Každé ráno je více méně stejné. Vstanu, nasoukám se do běžeckého úboru, obuji oblíbené tréninkové boty, strčím klíče do podprsenky a jdu se proběhnout. Po návratu jako první slyším tátu, že vyhlížím opravdu příšerně, přítele, že vypadám jako Joker z Batmana (na mém jinak rudém obličeji totiž zůstává světlý pruh od úst až k uchu), a mámu, že se mnou už konečně také musí začít chodit běhat.

Chtěla bych vidět zmíněné dva pány, jak by oni vypadali po deseti kilometrech svižného běhu, abych se jim mohla také trochu pošklebovat. Ale nic takového nehrozí, jsou to lenoši líní a tátův největší pěší výkon je, když vezme psa na deset minut ven. Máma se zase neustále na něco vymlouvá. Je příliš unavená, nemá pořádné boty, nemá žádné oblečení, ve kterém by mohla běhat, atp. Prostě klasické výmluvy člověka, kterému se nechce. Už toho mám dost. Jedno ne úplně hezké sobotní ráno se rozhodnu jednat. Přichystám jí své nejlepší běžecké oblečení a boty (jaké štěstí, že máme téměř stejně velkou nohu) a jdu ji vzbudit. Nechce se jí. Přitvrzuji a lechtám ji na noze. To zabere vždycky. Je sice rozmrzelá, ale vstává a hledá uvařenou kávu, její ranní životabudič. Marně. Po intenzivním přesvědčování se oblékne a s pohledem metajícím blesky vyrážíme na mou oblíbenou trať podél Botiče. Začíná svítit sluníčko a les vypadá úchvatně. Ptáci zpívají, potok vedle nás bublá, ve vzduchu je cítit svěžest nového dne mísící se s vůní dřeva a my ukrajujeme další a další metry na naší cestě k cílovému bodu - altánku na okraji louky.

Neběžíme pořád. Praktikujeme indiánský běh, díky kterému se můžeme více soustředit na krásné prostředí kolem nás. V běžeckých pasážích maminu povzbuzuji, snažím se ji motivovat a chválím její běžecký styl. Je sice udýchaná, ale nesmírně nadšená z nového zážitku, z čehož mám obrovskou radost. Teď už jistě chápe můj očistný ranní běžecký rituál, který provádím bez ohledu na počasí. Stačí jediný pohled na vycházející slunce nad vzrostlými stromy a člověk je v mžiku pozitivně naladěn na celý den. Cestou domů míjíme několik dalších běžců, se kterými si vyměňujeme nejen pozdrav, ale především spiklenecký úsměv lidí, zasvěcených do tajů běžeckých krás. Po otevření vchodových dveří slyšíme tátův hlas, který nám sděluje, že už jsme se vážně definitivně zbláznily obě dvě, ale s mámou se na sebe jen usmějeme a jdeme si za odměnu dopřát vydatnou snídani.