Walkman, se kterým můžete běhat i pod vodou. Když na to přijde

Když jsem poprvé vstával od stolu se spuštěným "sluchátkovým" walkmanem Sony, instinktivně jsem se zarazil, abych si z desky přístroj nestrhl na zem. Až za okamžik jsem si uvědomil, že žádný kabel připojený k další krabičce není. Vše mám na hlavě. Ta volnost mě naprosto překvapila. A tím pozitivní dojmy ze sportovního Walkmanu Sony NWZ-W273 nekončí.

Z krabice rovnou do lesa

Sony má patentovaný způsob nabíjení svých přístrojů, který umožňuje, že už po několika málo minutách má walkman dost šťávy na několik desítek minut reprodukce. Technická specifikace tvrdí, že tři minuty nabíjení stačí na 60 minut hraní. Neměřil jsem to přesně, ale nějak takhle to skutečně bude. Když už jsem vyšel ze dveří a zjistil, že přehrávač je vybitý, stačilo se opravdu vrátit jen na těch pět minut, aby pak walkman hrál celých deset kilometrů. A ještě zbylo. Na plné nabití vydrží hrát asi 7 hodin (podle návodu maximálně 8 hodin).

Sony Walkman NWZ-W273

Dokonale je vyřešen systém uchycení na hlavě. Opravdu nerad běhám s drátovými sluchátky. Celé to vytváří při běhu takový nepříjemný hluk, a i když používám velmi kvalitní špunty Sennheiser s klipsnou, po určité době mi začnou dráty překážet i fyzicky. Ať už pod trikem, nebo nad ním. S Walkmanem se nic takového neděje. Prostě běžíte a posloucháte hudbu, jako by zněla ze vzduchu. Žádné tahání, vypadávání sluchátek z uší, zaškubávání nebo mechanickým pohybem vznikající nepříjemný hluk.

Gumové zkracovadlo vzadu na krku pro dokonalé upevnění přehrávače na hlavě. Všimněte si, že Marek má levé sluchátko nasazeno špatně. On prostě není ideální model.

Pro optimální pohodlí si lze gumičky do uší vybrat ze tří přibalených velikostí. Nevím, jestli mají u Sony zjištěno, kolik je typů uší, ale mě prostřední velikost sedla perfektně. Ani netlačila, ani nevypadávala. Sluchátka navíc na uchu přidržuje i pružný "opasek", který je za krkem ještě regulovatelný gumovým zkracovadlem. Tím lze podle velikosti hlavy a krku sluchátka povolit, nebo naopak přitáhnout. Takto posazený nebrání Walkman v žádném pohybu hlavy a nehnou s ním ani prudší reakce. Jediné, co s ním nejde úplně dohromady, je vyšší límeček (běhá někdo s límečkem?). O ten má část za krkem pochopitelně tendenci trochu drhnout.

Do deště, do vody i pod vodu

Naprosto výjimečná je vodotěsnost. Specifikace IPX8 znamená, že by mu nemělo vadit ani šnorchlování do dvou metrů pod hladinou. Já jsem "soňákovi" dopřál jen pár koupelí ve vaně a ty přestál bez problémů. Doporučuji nevyndavat z uší ve vodě. Jakmile se totiž dostane voda do sluchátek, kvalita zvuku je až do úplného vysušení v trapu. Častěji vodotěsnost asi oceníte při běhu v dešti nebo při tréninku na Ironmana.

Walkman Sony není jediným vodotěsným MP3 přehrávačem na trhu. Měl jsem možnost vyzkoušet přístroj značky Nylox, který však zdaleka nedosahoval kvality reprodukce Walkmanu, nemluvě o tom, že jeho sluchátka jsou drátová a dost nepohodlná. A když už je řeč o konkurenci, nesmíme zapomenout na Speedo Aquabeat. Výrobce známých plavek svůj vodní přehrávač inovuje pravidelně.

Jak se ovládá a jak hraje

Trochu jsem se bál ovládání přehrávače. Přeci jen vše musíte dělat poslepu, protože walkman na sobě pochopitelně nemá žádný displej. Obavy však byly zcela zbytečné. Vše je naprosto intuitivní a navíc doplněno hlasovou odezvou. Tlačítka jsou rozvržena na levou a pravou mušli. Na pravé je zapínání, zámek, play a přetáčení. Na levé pak hlasitost a přepínátko pro shuffle mód a playlisty.

Walkman zapnete dlouhým podržením příslušného tlačítka až do zaznění tónu. To zamezuje samovolnému zapnutí například v batohu a následnému vybití. Klávesa Play má na sobě zřetelný výstupek, takže ji hmatem jednoduše hned na poprvé poznáte. Po jejím stisku vám ženský hlas do ucha oznámí "Play" a hudba začne hrát. Mezi písničkami můžete přeskakovat a pokud převíjení podržíte déle, tak i mezi adresáři. Vše komentuje ženský hlas slovy "Next folder" (Další adresář). Ztratit se tedy v obsahu přístroje nelze.

Delší vlasy Walkman zcela zakryjí.

Zajímavou funkcí je Zapping. Když už vysílením nevíte, co si pro povzbuzení pustit, zkuste ji. Aktivuje se delším podržením tlačítka Play (opět ji ohlásí ženský hlas) a neumí nic jiného než přehrávat postupně pětisekundové ukázky ze všech skladeb na disku. Ve chvíli, kdy se vám nějaká zalíbí, stačí zase zmáčknout Play. Velmi praktické.

Hudbu stačí do přehrávače nakopírovat, hlásí se jako obyčejný USB disk. Paměť pojme 4 GB hudby ve formátu MP3, WMA (včetně DRM) nebo AAC.

Zvuk sluchátek není úplně špičkový. Basy jsou obsaženy pouze v náznaku, ale nechybí. Celkově je projev více "středový". V porovnání s některými jinými "běhacími" sluchátky je však vynikající. Měli jsme možnost vyzkoušet například sluchátka Yurbuds. Aktuálně nám do redakce putuje nová verze, tak uvidíme.

Koupit, či nekoupit?

Musím říct, že už při prvním výběhu jsem si na Walkman dokonale zvykl. Nikde nepřekáží, hraje obstojně a pohodlně se ovládá. Při běhu o něm ani nevíte. Váží necelých 30 gramů. A nezatíží příliš ani váš rozpočet. Verze se 4GB pamětí se dá pořídit za 1 700 korun. Vybrat si můžete z několika barev, růžové, modré, černé a bílé.

