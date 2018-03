Sója: symbol zdraví, nebo výživový omyl?

Sója patří mezi luštěniny. Ty obsahují řadu minerálů, vitamínů i poměrně vysoký podíl vlákniny. Právě proto jsou mnohými považovány za superpotraviny, které našemu tělu prospívají. I to je důvodem, proč sójové produkty najdeme v prodejnách zdravé výživy a mnozí jimi dokonce začali nahrazovat základní potraviny. Mléko, jogurty, maso, tofu nebo káva - to je jen krátký výčet toho, co všechno se dnes ze sóji vyrábí.

Lékařka Aneta Jandová však upozorňuje, že sója obsažená v těchto výrobcích má ve většině případů jen málo společného s původní potravinou. „Asi před dvaceti lety vypukl v západním světě sójový boom. Sója byla prezentovaná jako potravina, která dokáže působit preventivně v boji s nádorovými a srdečně-cévními onemocněními. Šlo však z části pouze o marketingový tah, který měl za úkol podpořit výrobu sójového oleje. Sójový bílkovinný izolát, který vznikal jako odpad při jeho výrobě, se pak začal přidávat jako levná náhražka bílkoviny do mnoha potravin,“ vysvětluje.

Častá konzumace sójových produktů může škodit

Pokud si jednou za čas dopřejete sklenku sójového mléka nebo místo masa vyzkoušíte tofu, není se v zásadě čeho obávat. Problém však může nastat při časté konzumaci produktů, které obsahují sóju. A i když by se mohlo zdát, že se vás tento problém netýká, opak může být pravdou. Sóju totiž často najdete i v produktech, ve kterých byste ji tak úplně nečekali, jako jsou například cukrovinky, pečivo, sušenky nebo instantní polévky.

„Sója je obtížněji stravitelná než ostatní luštěniny, navíc obsahuje pro náš organismus nepřirozené látky. Mezi ty patří antinutrienty, které zabraňují vstřebávání ostatních důležitých mikronutrientů, goitrogeny, které mohou způsobit vznik onemocnění štítné žlázy a v neposlední řadě také fytoestrogeny, jež způsobují hormonální nerovnováhu, neplodnost i rakovinu prsu,“ vysvětluje Aneta Jandová hlavní rizika související s nadměrnou konzumací sóji.

Sója jako náhrada živočišných produktů?

Sójové náhražky základních potravin jsou v dnešní době oblíbené především u lidí, kteří se snaží stravovat alternativně. Výrobky ze sóji jsou totiž jednou z nejčastějších možností, jak nahradit živočišné produkty a zároveň do těla dostat potřebné bílkoviny. Je však nutné brát v úvahu, že potraviny vyrobené ze sóji jsou ve většině případů vysoce průmyslově upravené a obsahují přidané cukry a další potravinová aditiva, kterým se dá při konzumaci živočišných produktů vyhnout.

Doktorka Jandová navíc vysvětluje, že rostlinné bílkoviny zcela nahradit ty živočišné nedokážou. „Rostlinná bílkovina není plnohodnotná jako živočišná, co se týče spektra aminokyselin. Proto je nutné doplňovat i bílkoviny živočišného původu. Například u vegetariánů mohou být jejich zdrojem vejce nebo mléčné výrobky, ovšem nahradit živočišné bílkoviny u veganů je problém,“ říká.

Jak si vybrat zdravou sóju?

Sója však může mít v našem jídelníčku své místo a být dokonce i zdraví prospěšná. Důležité ovšem je vybírat správné produkty. Těmi by ideálně měly být výrobky, které prošly fermentací neboli kvašením. Díky tomu jsou totiž stravitelnější a mají nižší obsah škodlivých látek.

„Pokud si chceme občas zpestřit jídelníček, doporučuji zkvašené sójové výrobky, u nichž se zlepšuje stravitelnost a snižuje se obsah antinutričních látek. Jde například o kvalitní sójovou omáčku, kde je však potřeba dávat pozor na to, abychom nevybírali jen vysoce průmyslově zpracovaný výrobek plný potravinových aditiv, jako jsou glutamáty. Dalším vhodným sójovým produktem může být tempeh nebo pasta miso,“ radí lékařka Jandová.

Pokud se rozhodnete vyřadit z jídelníčku některé potraviny a nahradit je sójovými alternativami, mějte na paměti, že se jedná o výrobky potravinářského průmyslu. Stejné chuti, vůně a vzhledu, jako mají přirozené potraviny, výrobci dosahují přidáním nejrůznějších aditiv, která lze za zdraví prospěšná považovat jen stěží. Ať už vyznáváme jakýkoliv výživový směr, pro zdravé stravování je nezbytné konzumovat základní, průmyslově neupravené potraviny.